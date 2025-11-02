دستگاه قضایی رودبار به بحران زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از پساب کارخانه‌های فرآوری و روغن‌کشی زیتون در شهرک‌های صنعتی منجیل ورود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی فرهی، رئیس اداره محیط زیست شهرستان رودبار گفت: به دنبال مطالبه جدی امام جمعه منجیل و اعتراضات مردمی نسبت به آلودگی‌های ناشی از پساب کارخانه‌های زیتون، بازدیدی با همراهی رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان از چندین کارخانه فرآوری و روغن‌کشی زیتون در شهرک باباییان منجیل و خروجی فاضلاب آنها در شهرک ایثارگران برای صیانت از حقوق شهروندی و محیط زیست به عمل آمد.

او افزود: در این بازدید، مسئولان قضایی ضمن بررسی وضعیت تصفیه پساب این کارخانه‌ها به صاحبان واحد‌های صنعتی مهلت مشخصی برای رفع مشکلات زیست‌محیطی دادند و بر صیانت از حقوق شهروندی و حفظ محیط زیست به عنوان اولویت اصلی دستگاه قضایی شهرستان رودبار تأکید شد.

به گفته رئیس اداره محیط زیست رودبار،، همچنین در این بازدید اعلام شد: کارخانه‌هایی که اصول جلوگیری از خسارت به محیط زیست را رعایت نکنند، با تشکیل پرونده قضایی مواجه و در صورت استمرار تخلف، پلمب خواهند شد.

مشکلات زیست‌محیطی کارخانه‌های زیتون منجیل

 فرهی با بیان اینکه دادستانی با توجه به بوی نامطبوع پساب و شکایات متعدد مردمی به صورت جدی در این حوزه ورود کرده است، تصریح کرد: با هرگونه آسیب‌رسانی به حقوق شهروندی، برخورد قانونی و قضایی قاطع صورت خواهد گرفت.

او این اقدام دستگاه قضایی را نویدبخش آغاز روندی جدی برای کنترل آلودگی‌های صنعتی و احیای حقوق شهروندان در برابر تهدیدات زیست‌محیطی در منطقه منجیل دانست.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

