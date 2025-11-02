رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف افزایش ظرفیت تولید و تجاری‌سازی محصولات استراتژیک کشور، معافیت از طی مسیرهای اداری مرسوم و تخصیص تسهیلات مالی تا سقف ۱۵۰ میلیارد تومان طراحی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - اصغر نوراله‌زاده رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از ارائه حمایت‌های ویژه برای ۸۰ محصول دانش‌بنیان رونمایی‌شده خبر داد که این حمایت‌ها با هدف تسریع در افزایش ظرفیت تولید و تجاری‌سازی محصولات استراتژیک کشور طراحی شده است.

او افزود: شرکت‌های حاضر در نمایشگاه از مسیر‌های اداری مرسوم معاف شده و درخواست‌های توسعه تولید آنها به صورت فوری بررسی می‌شود. تسهیلات مالی نیز بسته به میزان افزایش ظرفیت تولید، از چند میلیارد تا سقف ۱۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

او گفت: محصولات معرفی‌شده عمدتاً در حوزه‌هایی هستند که تاکنون وارداتی بوده‌اند، به ویژه تجهیزات و فناوری‌های پزشکی و بر اساس شاخص‌هایی مانند کاهش ارزبری و نقش در بخش‌های استراتژیک کشور انتخاب شده‌اند.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید کرد: تمرکز ما بر افزایش ظرفیت حمایتی اکوسیستم نوآوری است تا سهم اقتصاد دانش‌بنیان از کمتر از یک درصد فعلی به هفت درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

نوراله‌زاده بیان کرد: صندوق نوآوری برای تأمین منابع مالی جدید دو مسیر اصلی را دنبال می‌کند: انتشار اوراق سپرده توسعه فناوری با مجوز بانک مرکزی و اوراق صکوک توسعه فناوری در بازار سرمایه. همچنین حمایت‌های مالی از مرحله نمونه‌سازی، حضور در نمایشگاه‌ها و بسته‌های پیشین همچنان ادامه دارد و در دوره جدید تقویت خواهد شد.

برچسب ها: دانش بنیان ، صندوق نوآوری و شکوفایی
