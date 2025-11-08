کاریکاتور عکس باشگاه خبرنگاران جوان

کاریکاتور روز / معرفی کارتونیست‌های جهان؛ نگاهی به آثار مسعود شجاعی طباطبایی

کارتونیست سیدجمالی
تاریخ انتشار ۱۷ آبان ۱۴۰۴ ۰۸:۳۰
سید مسعود شجاعی طباطبایی، یکی از چهره‌های شاخص و پیشرو، در عرصه کارتون و کاریکاتور ایران و جهان، است. وی در سال ۱۳۴۲ در تهران متولد شد و تحصیلات خود را در رشته نقاشی در دانشکده هنر‌های زیبای دانشگاه تهران، به پایان رساند. شجاعی طباطبایی، طی سال‌ها فعالیت هنری و خلق آثار کاریکاتور، موفق به دریافت نشان مفاخر تجسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردید و با حضور در جشنواره‌ها و رقابت‌های هنری ملی و بین‌المللی جوایز و الواح تقدیری متعددی دریافت نموده است. از دیگر فعالیت‌های وی در عرصه فرهنگ و هنر می‌توان به مدیریت مرکز هنر‌های تجسمی حوزه هنری، مدیریت خانه کاریکاتور ایران، سردبیری مجله کیهان کاریکاتور، اولین نشریه تخصصی کاریکاتور در کشور، تدریس در دانشکده‌های هنر، اشاره کرد. هنر کاریکاتور، در دستان مسعود شجاعی طباطبایی، به زبانی جهانی و تأثیرگذار تبدیل می‌شود. آثار این هنرمند برجسته، به‌گونه‌ای خلق شده‌اند که پیام خود را، به روشنی به مخاطب، انتقال می‌دهند. شجاعی، باور دارد که هنر کاریکاتور و کارتون‌های خبری یا سیاسی و یا اجتماعی، باید از پیچیدگی‌های غیرضروری دوری کند و با ترکیب طنز و سادگی، با تمامی فرهنگ‌ها سخن بگوید. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی

