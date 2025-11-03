باشگاه خبرنگاران جوان- «رضایی» گفت: به‌منظور برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان، از ساعت ۶ صبح روز یکشنبه ۱۳ آبان، محدودیت‌های ترافیکی در محدوده میدان بسیج تا میدان عاشورا اعمال خواهد شد.

وی افزود: مسیر میدان بسیج به سمت شمال، خیابان پاسداران از حدفاصل سه‌راهی تأمین اجتماعی در خیابان کارگر در شرق و سه‌راه ارتش در غرب، همچنین بلوار شهید عباسپور از سمت میدان عاشورا مسدود خواهد بود.

سرهنگ رضایی با تأکید بر ممنوعیت پارک وسایل نقلیه از ساعت ۲۴ شب قبل در این محدوده، گفت: شهروندانی که قصد تردد از مسیر شمال به جنوب بلوار شهید عباسپور به سمت میدان بسیج، خیابان ابوحامد و شریعتی را دارند، می‌توانند از مسیر جایگزین میدان عاشورا، خیابان شهید اسماعیل هنیه (مصلی)، سه‌راه تأمین اجتماعی، تقاطع مهدیه و در نهایت چهارراه ابوحامد استفاده کنند.

وی ادامه داد: تردد در مسیر یک‌طرفه خیابان شهید کامیاب به سمت میدان بسیج، تقاطع پاسداران و میدان عاشورا نیز از مسیر جایگزین خیابان ابوحامد، بلوار پلیس (جنب بیمارستان پیامبر اعظم)، سه‌راه تأمین اجتماعی، خیابان اسماعیل هنیه (مصلی) و در نهایت میدان عاشورا امکان‌پذیر خواهد بود.

وی افزود: مراجعان به شهرداری کرمان در میدان شورا باید از درب بلوار پلیس، مراجعان به استانداری و فرمانداری از درب خیابان شهید کامیاب و مراجعان به شرکت برق نیز از درب خیابان ارتش تردد نمایند.

منبع:نیروی انتظامی