باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر، رئیس پلیس فتای استان گیلان گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان و اعلام اینکه علیرغم در اختیار داشتن کارت بانکی نزد خویش، از حسابش به صورت فیزیکی برداشت شده است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

او با بیان اینکه با انجام بررسی‌های اولیه مشخص شد کارت بانکی شاکی توسط دستگاه اسکیمر کپی‌برداری شده است افزود: تحقیقات بعدی نشان داد شاکی برای خرید یک دستگاه کنسول بازی از طریق یکی از برنامه‌های آگهی‌محور اقدام کرده بود که فروشنده هنگام پرداخت وجه، کارت بانکی مشتری را در دستگاه کارتخوانی که همراه داشت کشیده و سپس به بهانه بروز مشکل در دستگاه، از تحویل کالا خودداری کرده بود.

رئیس پلیس فتای استان گیلان تصریح کرد: کارشناسان این پلیس با اقدامات فنی و اطلاعاتی، ابتدا مخفیگاه موقت متهم که به صورت روزانه اجاره شده بود را شناسایی و سپس این فرد را در یکی از استان‌های دیگر

کشور در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ نقی‌مهر با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، از شهروندان خواست در انجام تراکنش‌های مالی، رمز کارت بانکی را نزد خود داشته و از در اختیار گذاشتن کارت همراه با رمز به دیگران خودداری کنند.

او همچنین گفت: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir و یا از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان