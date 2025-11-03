باشگاه خبرنگاران جوان- سیف الدینی- دانش‌آموز ۱۷ ساله‌ای به نام امیرحسین سیستانی، پایه یازدهم رشته ریاضی در یکی از مدارس غیرانتفاعی شهرستان، هنگام ورزش در سالن ۲۲ بهمن دچار ایست قلبی ناگهانی شد و علی‌رغم تلاش‌های فداکارانه نیرو‌های اورژانس و کادر درمان، به زندگی بازنگشت.

به گفته امین عرب‌پور، رئیس فوریت‌های پزشکی زرند: به‌محض دریافت گزارش کاهش سطح هوشیاری این دانش‌آموز، کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بلافاصله به محل اعزام شدند. پس از رسیدن بر بالین وی، مشخص شد که دچار ایست قلبی شده است.

عملیات احیا بلافاصله آغاز شد و پس از انتقال به بیمارستان امام علی (ع)، تلاش‌ها برای بازگرداندن وی ادامه یافت، اما متأسفانه بی‌نتیجه ماند.

این حادثه زمانی دردناک‌تر می‌شود که بدانیم پدر امیرحسین از نیرو‌های اورژانس و مادرش از پرستاران بیمارستان زرند هستند؛ خانواده‌ای که عمر خود را صرف نجات جان دیگران کرده‌اند، اما این‌بار در برابر تقدیر، درمانده ماندند.

به گفته، مدیر مدرسه غیر دولتی استاد شهریار، امیرحسین دانش‌آموزی مؤدب، بااخلاق و بسیار کوشا که در کنار موفقیت‌های تحصیلی، در عرصه ورزش نیز رتبه برتر داشت. رفتنش برای همه ما غیرقابل باور است.