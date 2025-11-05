چهاردهم آبان ماه در تقویم کشورمان، به عنوان «روز مازندران» نامگذاری شده است. در سال‌های اخیر، پدیده شوم کوه‌خواری و جنگل خواری نبض حیات این دیار سبز را دچار اختلال کرده است. کوه‌های سر به فلک کشیده استان زیبای مازندران، مدتی می‌شود که جلوی چشمان همه، توسط عده‌ای سودجو در حال ناپدید شدن هستند. روند فزاینده جنگل‌خواری و نابودی منابع طبیعی استان مازندران در سال‌های اخیر، زنگ خطری را برای آینده این استان زیبا و مردمانش به صدا درآورده است. گزارش این هفته «کاریکاتور روز»، با انتشار مجموعه‌ای از تندترین و تأمل‌برانگیزترین کاریکاتور‌ها و کارتون‌های اجتماعی، افکار عمومی را به نگرانی عمیق هنرمندان از نابودی منابع طبیعی و زمین معطوف کرده است. این گزارش، آینه تلخی است که چهره زخمی طبیعت را نشان می‌دهد و جایی ست که هنرمندان با زبان جهانی طنز، فریاد درختان رو به نابودی را به گوش جهانیان می‌رسانند. «کاریکاتور روز» در این گزارش، با گردآوری آثار برجسته کاریکاتوریست‌های ایرانی و بین‌المللی، پاسخی هنرمندانه به این بحران جهانی داده است. این مجموعه که نگرانی مشترک هنرمندان از نابودی جنگل‌ها را به تصویر می‌کشد، تلنگری است به وجدان بخواب‌رفته بشر. در روزی که باید جشن هویت سبز مازندران باشد، طنین اندوه جنگل‌های زخم‌خورده، را می‌شنویم. اینک هنرمندان کارتونیست، با آثاری که فریاد خاموش طبیعت را در خود جای داده‌اند، تلاش می‌کنند تا وجدان به خواب رفته بشریت را در برابر پدیده شوم جنگل‌خواری بیدار کنند. هشداری که از قلب استان مازندران به گوش جهانیان می‌رسد. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی