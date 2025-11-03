باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی، در گفتگو با خبرنگاران از آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث نیروگاه خورشیدی با قدرت ۱۰۰ کیلووات بر روی سقف سولههای ورزشگاه و انبار محوطه حیاط ستاد مرکزی شرکت، بر نقش محوری این پروژه به عنوان یک الگو خبر داد و گفت: با هدف بهینهسازی مصرف انرژی و استفاده بهینه از پتانسیل فضاهای موجود، عملیات نصب سامانههای خورشیدی بر روی سقف سولههای ستاد شرکت آغاز شده و در دست احداث است.
طاهر کیامهر ادامه داد: این نیروگاه های مقیاس کوچک، پس از تکمیل، بخشی از برق مصرفی شرکت را با انرژی کاملاً پاک تأمین خواهد کرد.
وی مهمترین پیام این پروژه را ارائه یک الگوی عملی و قابل اجرا برای تمامی ادارات، ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی در استان اعلام کرد و افزود: ما به عنوان متولی توزیع برق، خود پیشقدم شدیم تا نشان دهیم که استفاده از سقف سولهها و ساختمانهای موجود برای تولید برق خورشیدی، یک راهکار سریع و مؤثر برای تأمین سهم ۲۰ درصدی انرژیهای تجدیدپذیر است که قانون بر آن تأکید دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی تصریح کرد: با اجرای موفق این طرح، نه تنها به پایداری شبکه توزیع کمک میکنیم و هزینههای شرکت را کاهش میدهیم، بلکه یک مسیر روشن برای سایر دستگاهها ترسیم میکنیم تا آنها نیز با استفاده از این ظرفیتها، در مسیر توسعه پایدار استان و رفع ناترازی انرژی مشارکت فعال داشته باشند.
کیامهر با بیان اینکه این آغاز راه برای توسعه نیروگاه های خورشیدی است، ابراز امیدواری کرد: این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد و تأکید کرد که شرکت توزیع برق استان آماده هرگونه همکاری برای تسهیل احداث پروژههای مشابه در سطح استان است.