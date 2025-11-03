فرماندهی مرکزی آمریکا از افتتاح یک پست فرماندهی مشترک در پایگاه العدید قطر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ایالات متحده و قطر اولین پست فرماندهی مشترک دفاع هوایی در خاورمیانه را با یکدیگر راه‌اندازی کردند.

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنکام) روز دوشنبه اعلام کرد این پست فرماندهی مشترک در پایگاه هوایی العدید قطر افتتاح شده است. برد کوپر، فرمانده سنکام، و جاسم المانی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح قطر، مراسم افتتاح را برگزار کردند.

کوپر در این مراسم تأکید کرد: «روابط نظامی با قطر قوی‌تر از هر زمان دیگری است.» وی افزود: «این پست فرماندهی مشترک جدید برای دفاع هوایی، همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای را امروز و در ماه‌ها و سال‌های آینده تقویت خواهد کرد.»

این مرکز جدید پس از دستور اجرایی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در ماه گذشته راه‌اندازی شده که در آن واشنگتن متعهد شده در صورت وقوع هرگونه حمله آینده به قطر، با اقدامات «دیپلماتیک، اقتصادی و در صورت لزوم نظامی» پاسخ دهد.

**همکاری‌های آتی:**

پنتاگون ماه گذشته نیز از برنامه‌های خود برای احداث یک مرکز آموزشی اختصاصی در پایگاه هوایی مونتین هوم ایالت آیداهو خبر داده بود که خلبانان قطری در آن آموزش خواهند دید. این مرکز میزبان جنگنده‌های F-۱۵ و خلبانان قطری خواهد بود تا «تمرینات مشترک و قابلیت همکاری» افزایش یابد.