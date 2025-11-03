فرماندهی مرکزی آمریکا از افتتاح یک پست فرماندهی مشترک در پایگاه العدید قطر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ایالات متحده و قطر اولین پست فرماندهی مشترک دفاع هوایی در خاورمیانه را با یکدیگر راه‌اندازی کردند.

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنکام) روز دوشنبه اعلام کرد این پست فرماندهی مشترک در پایگاه هوایی العدید قطر افتتاح شده است. برد کوپر، فرمانده سنکام، و  جاسم المانی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح قطر، مراسم افتتاح را برگزار کردند.

کوپر در این مراسم تأکید کرد: «روابط نظامی با قطر قوی‌تر از هر زمان دیگری است.» وی افزود: «این پست فرماندهی مشترک جدید برای دفاع هوایی، همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای را امروز و در ماه‌ها و سال‌های آینده تقویت خواهد کرد.»

این مرکز جدید پس از دستور اجرایی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در ماه گذشته راه‌اندازی شده که در آن واشنگتن متعهد شده در صورت وقوع هرگونه حمله آینده به قطر، با اقدامات «دیپلماتیک، اقتصادی و در صورت لزوم نظامی» پاسخ دهد.

**همکاری‌های آتی:**

پنتاگون ماه گذشته نیز از برنامه‌های خود برای احداث یک مرکز آموزشی اختصاصی در پایگاه هوایی مونتین هوم ایالت آیداهو خبر داده بود که خلبانان قطری در آن آموزش خواهند دید. این مرکز میزبان جنگنده‌های F-۱۵ و خلبانان قطری خواهد بود تا «تمرینات مشترک و قابلیت همکاری» افزایش یابد.

برچسب ها: آمریکا و قطر ، پایگاه هوایی
خبرهای مرتبط
باشگاه خبرنگاران جوان؛
آتش بر صلح: دوحه زخمی، امت آماده خروش
افشاگری واشنگتن پست؛
همکاری امنیتی مخفیانه برخی کشور‌های عربی با اسرائیل در زمان جنگ غزه
مذاکره برای ترور 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آسیب جدی به مسجد تاریخی مزار شریف در پی زلزله اخیر + فیلم
ادعای ترامپ: روزهای ریاست جمهوری ونزوئلا به شماره افتاده است
دوگانگی سیاست؛ تمسخر اسرائیل و جدیت آمریکا در مذاکرات با الجولانی
آمریکا اولین آزمایش موشک قاره‌پیمای خود را پس از دستور ترامپ برنامه‌ریزی کرد
تشکر بن‌گویر از نتانیاهو به دلیل حمایت از اعدام اسرای فلسطینی
اسرائیل «قانون اعدام اسیران فلسطینی» را تائید کرد
مشاهده پهپاد فرودگاه دیگری در آلمان را به تعطیلی کشاند
بازداشت دادستان نظامی اسرائیل در تحقیقات مربوط به انتشار ویدئوی شکنجه اسیر فلسطینی
پیشروی روسیه در پوکروفسک و حمله به اهداف نظامی و صنعتی اوکراین
واکنش ها به زلزله در شمال افغانستان؛ پیام همدردی تهران به کابل
آخرین اخبار
واکنش تند جهاد اسلامی به طرح اعدام اسرای فلسطینی
راه‌اندازی پست فرماندهی مشترک آمریکا و قطر در العدید
ترکیه خواستار تداوم فشار بین‌المللی بر اسرائیل شد
شهادت سه فلسطینی دیگر در سایه آتش‌بس شکننده
اردوغان خواستار اقدام جهان اسلام برای بحران سودان شد
آمریکا اولین آزمایش موشک قاره‌پیمای خود را پس از دستور ترامپ برنامه‌ریزی کرد
حملات اسرائیل به لبنان ۲ شهید و ۷ زخمی برجای گذاشت
تصویب پیش‌نویس اعدام اسرا در کنست «جنایت جنگی» است
هشدار دادستان دیوان کیفری بین‌المللی درباره «جنایت جنگی» در سودان
زلزله ۵ ریشتری ترکیه را لرزاند
تحویل پیکر ۴۵ اسیر فلسطینی شهید دیگر به وزارت بهداشت غزه
قاضی آمریکایی استقرار گارد ملی در پورتلند را متوقف کرد
حماس: اعدام اسیران، تجسم چهره فاشیستی اسرائیل است
بازداشت دادستان نظامی اسرائیل در تحقیقات مربوط به انتشار ویدئوی شکنجه اسیر فلسطینی
نظرسنجی: بالاترین میزان نارضایتی از ترامپ طی دو دوره ریاست جمهوری
تشکر بن‌گویر از نتانیاهو به دلیل حمایت از اعدام اسرای فلسطینی
انتقاد صریح اردوغان: حماس متعهد به آتش‌بس و اسرائیل بدعهد است
پیشروی روسیه در پوکروفسک و حمله به اهداف نظامی و صنعتی اوکراین
اسرائیل «قانون اعدام اسیران فلسطینی» را تائید کرد
چین به ترامپ: به تعهدات هسته‌ای پایبند باشید
تاکید ترامپ بر پایداری آتش‌بس غزه علی‌رغم شهادت ۲۳۰ فلسطینی!
سازمان ملل: هزاران نفر با گسترش درگیری‌های سودان از دارفور گریخته‌اند
۱۹۴ مورد نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی
واکنش ها به زلزله در شمال افغانستان؛ پیام همدردی تهران به کابل
اخراج شرکت‌های چینی در صدر دستور کار نماینده جدید آمریکا در عراق
زلزله ۵.۸ ریشتری کامچاتکا روسیه را لزراند
دوگانگی سیاست؛ تمسخر اسرائیل و جدیت آمریکا در مذاکرات با الجولانی
ارتقاء و بازسازی پایگاه دریایی متروکه آمریکا در نزدیکی ونزوئلا
آسیب جدی به مسجد تاریخی مزار شریف در پی زلزله اخیر + فیلم
دولت عراق به برگزاری انتخابات در ۲۰ آبان رای داد