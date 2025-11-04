همزمان با ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، مردم همیشه در صحنه دیار «حاج قاسم» با سردادن شعار‌های پرشور «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب و شهیدان اعلام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ هم‌اینک، از میدان بسیج تا مصلای بزرگ امام علی (ع) شهر کرمان، خروش ایمان در کوچه‌های کرمان پیچده و فریاد وحدت، آسمان شهر را پر کرده است.

امروز صبح، کرمان با صدای گام‌های استوار مردمش بیدار شد. مردم دیار «حاج قاسم»، بار دیگر در صحنه‌ای به رنگ غیرت و ایمان گرد هم آمدند تا فریاد ماندگار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» را به گوش تاریخ برسانند.

 

 

اکنون، موجی از اقشار مختلف مردم، از کوچک و بزرگ گرفته تا پیر و جوان، مرد و زن، محصل و معلم، کارگر و کارمند، دانشجو و فرهنگی، پرچم به دست و با چشمانی سرشار از یقین، در مسیر در حال حرکتند.

هوای آبان بوی حماسه می‌دهد. پرچم‌ها در باد می‌رقصند و صدای شعارها، خیابان‌ها را پر می‌کند. هر قدم، یادآور گامی است که سال‌ها پیش جوانانی در برابر استکبار برداشتند تا استقلال این خاک را فریاد کنند.

 

طنین فریاد استکبارستیزی در دیار «حاج قاسم»

دانش‌آموزان، این طلایه‌داران آینده، در صفوفی منظم و چهره‌هایی روشن از شور، ادامه‌دهنده راهی هستند که با خون و ایمان نوشته شده است. آفتاب کرمان بر چهره‌های آفتاب‌سوخته مردمی می‌تابد که آمده‌اند تا بگویند: ایران هنوز بیدار است.

کرمان، دیار مردان بی‌ادعا، امروز در شور و وحدت خویش، صحنه‌ای از عشق و مقاومت را نقش می‌زند؛ صحنه‌ای که در آن، شعار‌ها نه از روی خشم، که از عمق ایمان برمی‌خیزد.

۱۳ آبان، روز تجلی عزت ملت است؛ روزی که صدای «نه» به ظلم، از دل این سرزمین برخاست و امروز، نسل جدید آن را تکرار می‌کند؛ بلندتر، ریشه‌دارتر، و روشن‌تر از همیشه؛ و چنین است که از کرمان تا سراسر ایران، پژواک فریاد آزادی و بیداری در رگ‌های وطن جاری می‌شود؛ فریادی که نه با گذر زمان خاموش، بلکه در هر نسلی تازه‌تر و رساتر شنیده می‌شود؛ فریادی از ایمان، غیرت و عشق به میهن.

