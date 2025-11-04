باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ سرپرست معاونت قضائی رئیس کل دادگستری در مرکز حل اختلاف استان آذربایجان غربی از آغاز پویش «به حرمت حضرت فاطمه زهرا (س) می‌بخشم» در استان خبر داد و گفت: این پویش انسان دوستانه با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ ایثار و گذشت و صلح و سازش در دعاوی و اختلافات با تاسی ازسیره نبوی ائمه معصومین علیهم السلام و به ویژه دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها با استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی و به منظور سازش در پرونده‌های قصاص نفس، آزادی زندانیان و سازش نزاع‌های قومی، طایفه‌ای و... به مناسبت ایام شهادت این بانوی گرامی در ایام فاطمیه برگزار می‌گردد.

حجت الاسلام قلی زاده با اشاره به تجربه خوب برگزاری پویش‌های فرهنگی صلح و سازش طی سنوات گذشته در استان، چنین پویش‌های فرهنگی که به تاسی از شخصیت‌های بزرگ و معنوی برگزار می‌شود را موجب اعتلای فرهنگ صلح، بخشش و رضایت در بین آحاد جامعه و ارتقاء میزان صلح و سازش در پرونده‌ها دانستند.

این مقام قضایی ضمن تاکید بر بهره گیری از ظرفیت چهره‌های مشهور و متنفذ اجتماعی، فرهنگی، دینی، هنری و ورزشی در جهت برگزاری هرچه بهتر این پویش، اظهار امیدواری نمود اعضا و کارکنان شورا‌های حل اختلاف، صلح یاران هسته‌های جهادی بخشایش و مددکاری زندان و فعالان حوزه رسانه و صلح و سازش با عزمی جدی و تلاشی مضاعف در این خصوص، نسبت به اطلاع رسانی پویش و ایجاد صلح و سازش در دعاوی و اختلافات اقدام نمایند.