معاون دادگستری آذربایجان غربی از آغاز پویش «به حرمت حضرت فاطمه زهرا (س) می‌بخشم» در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ سرپرست معاونت قضائی رئیس کل دادگستری در مرکز حل اختلاف استان آذربایجان غربی از آغاز پویش «به حرمت حضرت فاطمه زهرا (س) می‌بخشم» در استان خبر داد و گفت: این پویش انسان دوستانه با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ ایثار و گذشت و صلح و سازش در دعاوی و اختلافات با تاسی ازسیره نبوی ائمه معصومین علیهم السلام و به ویژه دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها با استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی و به منظور سازش در پرونده‌های قصاص نفس، آزادی زندانیان و سازش نزاع‌های قومی، طایفه‌ای و... به مناسبت ایام شهادت این بانوی گرامی در ایام فاطمیه برگزار می‌گردد.

حجت الاسلام قلی زاده  با اشاره به تجربه خوب برگزاری پویش‌های فرهنگی صلح و سازش طی سنوات گذشته در استان، چنین پویش‌های فرهنگی که به تاسی از شخصیت‌های بزرگ و معنوی برگزار می‌شود را موجب اعتلای فرهنگ صلح، بخشش و رضایت در بین آحاد جامعه و ارتقاء میزان صلح و سازش در پرونده‌ها دانستند.

این مقام قضایی ضمن تاکید بر بهره گیری از ظرفیت چهره‌های مشهور و متنفذ اجتماعی، فرهنگی، دینی، هنری و ورزشی در جهت برگزاری هرچه بهتر این پویش، اظهار امیدواری نمود اعضا و کارکنان شورا‌های حل اختلاف، صلح یاران هسته‌های جهادی بخشایش و مددکاری زندان و فعالان حوزه رسانه و صلح و سازش با عزمی جدی و تلاشی مضاعف در این خصوص، نسبت به اطلاع رسانی پویش و ایجاد صلح و سازش  در دعاوی و اختلافات اقدام نمایند.

برچسب ها: فاطمه زهرا (س) ، آذربایجان غربی ، دادگستری ، پویش بخشش
خبرهای مرتبط
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس رژیم صهیونیستی در آذربایجان‌غربی
آغاز احیای شش واحد صنعتی راکد در آذربایجان غربی
آذربایجان‌غربی بستر امن سرمایه‌گذاری/تامین شش درصد تولیدات کشاورزی کشور در استان
ترافیک نمایشگاه ها و جشنواره های فرهنگی در ارومیه
دستگیری عامل انفجار در ساختمان اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی 
حکم قصاص نفس قاتل چهار زن در ملاء عام اجرا شد
حکم اعدام عامل اصلی پرونده تجاوز و قتل دختر بچه بوکانی اجرا شد
اختلاس ۱۰۰۰ میلیاردی در اداره‌کل منابع طبیعی آذربایجان‌غربی؛ ۲۰ سال حبس حکم مجرمان
ایجاد اشتغال برای ۲۲۰ زندانی در ارومیه
۹۹ قبضه کلت کمری در پیرانشهر کشف شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز پویش «به حرمت حضرت فاطمه زهرا (س) می‌بخشم» در آذربایجان غربی
۱۳ آبان در خوی + تصاویر
آخرین اخبار
۱۳ آبان در خوی + تصاویر
آغاز پویش «به حرمت حضرت فاطمه زهرا (س) می‌بخشم» در آذربایجان غربی
شرکت برق آذربایجان غربی در ساخت نیروگاه خورشیدی پا پیش گذاشت
محدودیت‌های ترافیکی مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان در ارومیه