باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۳ آبان) مجلس، سوال محمد منان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و ۶۴ نفر دیگر از نمایندگان مجلس، از حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بررسی کرده و در نهایت پس از استماع توضیحات وزیر علوم، محمد منان رئیسی سوال خود را به رأی مجلس نگذاشت.

منان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی این پرسش را از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طرح کرد که چرا وزارت علوم که مرکز نخبگانی کشور است برنامه عملیاتی جدی برای کنشگری عملیاتی دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور نداشته و دچار روز مرگی شده است؟

نماینده مردم قم پس از استماع توضیحات وزیر علوم، بیان کرد: سوال ملی است و مهم است. از روی انصاف اگر قضاوت کنیم باید به رای گذاشته شود. به نظر من این سوال شایسته به رأی گذاشتن است. جمعی از دوستان خواهش کردند فرصت دهیم. من شش ماه به وزیر علوم فرصت دادم و کاری انجام نشد. می‌گویند سه ماه فرصت دهید. من چطور اعتماد کنم؟ در این زمینه حضرت آقا هم گلایه کرده است. شما باید از ابتدای سال دوم برنامه هفتم برنامه محوری و ماموریت محوری دانشگاه‌ها را در دستور کار بگذارید. به این شرط سوال را به رأی نمی‌گذارم که در ظرف سه ماه متعهد شوند که این کار را انجام دهند؛ وگرنه به کمیسیون اصل نود شکایت خواهم کرد.

با تعهد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نهایت محمد منان رئیسی به صورت مشروط قانع شد و سوال خود را به رأی مجلس نگذاشت.