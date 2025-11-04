باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - امیر قطر با اشاره به ویرانیهای ناشی از اشغالگری رژیم صهیونیستی، از جامعه بینالمللی خواست تا حمایت خود از مردم فلسطین را افزایش دهد.
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در افتتاحیه دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه تأکید کرد: «دستیابی به توسعه اجتماعی در هر جامعهای بدون صلح و ثبات غیرممکن است.»
وی افزود: «بدون شک مردم فلسطین به همه کمکها نیاز دارند تا بتوانند از ویرانیهای ناشی از اشغالگری رژیم صهیونیستی و سیستم آپارتاید در فلسطین بهبود یابند.»
امیر قطر از جامعه بینالمللی خواست «تلاشهای خود را برای حمایت از مردم فلسطین در بازسازی و تأمین نیازهای اولیه تا زمان تحقق عدالت مضاعف کند.»
منبع: الجزیره