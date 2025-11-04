وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه‌ای به استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین و قم دستور داده تا نسبت به ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی جامانده از تحصیل اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت آموزش و پرورش ایران در بخشنامه‌ای جدید به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های سیستان و بلوچستان،فارس، قزوین و قم دستور داده تا نسبت به ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی جامانده از تحصیل اقدام کنند.

در این بخشنامه که به امضای محمد سلیمی، رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور رسیده، آمده است که با استناد به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، هیچ دانش‌آموز خارجی نباید از تحصیل بازبماند.

بر اساس مفاد این دستور، مدارس موظف‌اند:

· دانش‌آموزان خارجی‌ای را که در سال گذشته در مدارس کشور تحصیل کرده‌اند، مجدداً ثبت‌نام کنند
· فرزندان اتباع خارجی دارای مدارک معتبر اقامتی را بدون مانع در مدارس پذیرش کنند
· کودکان فاقد مدارک هویتی یا اقامتی معتبر را برای دریافت برگه حمایت تحصیلی به دفاتر اتباع خارجی معرفی کنند

همچنین تأکید شده است که دانش‌آموزانی که قبلاً برگه حمایت تحصیلی داشته‌اند، می‌توانند با همان مدرک تا زمان صدور برگه جدید در مدارس ثبت‌نام شوند.

این بخشنامه با هدف پوشش کامل تحصیلی کودکان اتباع خارجی و جلوگیری از بازماندگی از تحصیل صادر شده است و اجرای دقیق آن از سوی مدیران کل آموزش و پرورش چهار استان یادشده الزامی است.

برچسب ها: تحصیل اتباع ، تحصیل دانش آموزان افغانستانی ، آموزش و پرورش
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۷
Iran (Islamic Republic of)
مینا
۱۵:۰۸ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
چرا صدای ملت مظلوم را نمیشنوید . چرا منابع مردم محروم این کشور را برای افغان ها هدر می کنید. شما مجلس و دولت ما هستید یا افاغنه.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
افعانیها را اخراج کنید نه که ثبت نام کنید می‌خواهید ایران را به افعانستان تحویل دهید؟
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
ان شاءالله که هیچ دانش آموز و دانشجوی ایرانی هم از تحصیل به خاطر نبود امکانات و پول از تحصیل جا نماند و پس از صرف وقت و هزینه شغل داشته باشند مثل بچه های مسئولان .
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
افاغنه رو اخراج کنید.
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۳:۳۶ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
اخراج افقانی مطالبه ملی به درخواست ملت شریف گوش کنید
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
بیت المال ایرانیان را برای فرزندان محمود و اشرف افغان هدر ندهید.
۰
۱۹
پاسخ دادن
