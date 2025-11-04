باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت آموزش و پرورش ایران در بخشنامه‌ای جدید به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های سیستان و بلوچستان،فارس، قزوین و قم دستور داده تا نسبت به ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی جامانده از تحصیل اقدام کنند.

در این بخشنامه که به امضای محمد سلیمی، رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور رسیده، آمده است که با استناد به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، هیچ دانش‌آموز خارجی نباید از تحصیل بازبماند.

بر اساس مفاد این دستور، مدارس موظف‌اند:

· دانش‌آموزان خارجی‌ای را که در سال گذشته در مدارس کشور تحصیل کرده‌اند، مجدداً ثبت‌نام کنند

· فرزندان اتباع خارجی دارای مدارک معتبر اقامتی را بدون مانع در مدارس پذیرش کنند

· کودکان فاقد مدارک هویتی یا اقامتی معتبر را برای دریافت برگه حمایت تحصیلی به دفاتر اتباع خارجی معرفی کنند

همچنین تأکید شده است که دانش‌آموزانی که قبلاً برگه حمایت تحصیلی داشته‌اند، می‌توانند با همان مدرک تا زمان صدور برگه جدید در مدارس ثبت‌نام شوند.

این بخشنامه با هدف پوشش کامل تحصیلی کودکان اتباع خارجی و جلوگیری از بازماندگی از تحصیل صادر شده است و اجرای دقیق آن از سوی مدیران کل آموزش و پرورش چهار استان یادشده الزامی است.