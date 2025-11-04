باشگاه خبرنگاران جوان- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با اشاره به ورود دستگاه قضایی به موضوع فوت دانش‌آموز زرندی در زمین فوتبال، گفت: به دنبال اطلاع از وقوع این اتفاق ناگوار، دستگاه قضایی با فوریت وارد عمل شده و بررسی همه‌جانبه موضوع با اخذ نظر پزشکی قانونی و کارشناسی محل در دستور کار قرار گرفت.



رضا یعقوبی در تشریح این خبر افزود: علت دقیق فوت این نوجوان در دست بررسی بوده و تاکنون هیچ گونه شواهدی دال بر قصور یا کوتاهی از سوی عوامل مدرسه، مربیان ورزشی، کادر درمان بیمارستان و. بدست نیامده است و نتیجه نهایی منوط به اعلام نظر رسمی پزشکی قانونی و تکمیل تحقیقات می‌باشد.

وی با ابراز تأسف از این ضایعه دردناک افزود: از همان دقایق نخست، هدف ما روشنگری و شفاف‌سازی بوده تا هیچ شایعه یا قضاوت نادرستی در جامعه شکل نگیرد چرا که خانواده این نوجوان در غم بزرگی فرو رفته‌اند و دستگاه قضایی خود را موظف می‌داند با نهایت دقت و بی‌طرفی حقیقت را روشن کند.



این مقام قضایی همچنین نسبت به انتشار اخبار تأیید‌نشده در فضای مجازی هشدار داد و تأکید کرد: در چنین مواقعی، کوچک‌ترین شایعه می‌تواند آرامش یک خانواده داغ‌دیده را تحت الشعاع قرار دهد. از این رو از عموم شهروندان و رسانه‌ها انتظار داریم تنها اخبار منتشر شده از سوی مراجع رسمی را بازنشر کنند.



شایان ذکر است؛ براساس اطلاعات اولیه، این دانش‌آموز که حسب ظاهر سابقه بیماری قبلی داشته، در جریان بازی فوتبال در محوطه یکی از مدارس زرند به طور ناگهانی دچار افت هوشیاری شده و علی‌رغم حضور فوری عوامل امدادی و انتقال سریع به بیمارستان، تلاش پزشکان برای احیای وی بی‌نتیجه مانده است.

