پوتین دستور توسعه استخراج فلزات کمیاب و مراکز لجستیک در مرز با چین را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز سه‌شنبه به دولت این کشور دستور داد تا برنامه اقدام برای توسعه بلندمدت استخراج و تولید فلزات کمیاب را تا اول دسامبر تأیید کند.

به گزارش کرملین، پوتین همچنین دستور ایجاد مراکز حمل‌ونقل و لجستیک در امتداد مرز با چین و کره شمالی را تا اول فوریه سال آینده صادر کرد.

بر اساس اعلام سرویس مطبوعاتی ریاست جمهوری، دولت موظف است توسعه این مراکز را تضمین کرده و «کارایی آنها در منطقه فدرال خاور دور، از جمله در مناطق گذرگاه‌های پل ریلی نیشلنینسکویه-تونگجیانگ و بلاگووشچنسک-هیه، و همچنین پل در حال ساخت روی رود توماتایا» را بهبود بخشد.

منبع: ریا