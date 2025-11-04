سفیر ایران: روابط تهران-باکو به خوبی در حال توسعه است

سفیر ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگویی با اشاره به این که روابط تهران و باکو در حال توسعه است، گفت که پیروزی آذربایجان در جنگ قره‌باغ و آزادسازی سرزمین‌های تصرف‌شده این منطقه شرایط جدیدی ایجاد کرده است که سراسر منطقه از آن بهره‌مند می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «مجتبی دمیرچی‌لو» سفیر ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگویی ابراز اطمینان کرد که روابط با باکو به خوبی در حال توسعه است.

خبرگزاری آذری‌پرس (آپا) گزارش داد که دمیرچی‌لو در گفت‌و‌گو با این رسانه بیان کرد: ما باید سعی کنیم از فرصت‌های به وجودآمده در این شرایط جدید به‌طور موثر استفاده کنیم، دو ملت را به یکدیگر نزدیکتر کرده و روابط دو کشور دوست و برادر را بیش از پیش عمق ببخشیم. مایلم باری دیگر تاکید کنم که نخجوان در این فرایند نقش ویژه‌ای دارد و ما باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم.

سفیر ایران در سفر به نخجوان با اشاره به روابط دوستانه روسای جمهور آذربایجان و ایران یادآور شد که «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور ایران در چند ماه گذشته دو بار به آذربایجان سفر کرده است؛ اولین بار به باکو و بار دوم به خان کندی رفت.

او در این باره گفت: در نتیجه این بازدید‌ها و دیدار‌ها توافق‌های بسیار خوبی حاصل شده و روابط بیش از پیش تقویت شده است. این توافق‌ها هم مربوط به حوزه اقتصادی و هم مربوط به سایر روابط از جمله روابط سیاسی است. این همچنین نشان می‌دهد که ما باید از فرصت‌های موجود به‌طور موثر استفاده کنیم. من با اطمینان کامل می‌توانم بگویم که در حال حاضر روابط ما در مسیر درست و به‌خوبی هم در حوزه سیاسی و هم در سایر حوزه‌ها در حال توسعه است. ما معتقدیم که این روابط در آینده نیز بیشتر توسعه خواهد یافت.

دمیرچی‌لو همچنین با اشاره به پیروزی آذربایجان در جنگ قره‌باغ گفت: پیروزی آذربایجان و آزادسازی سرزمین‌های اشغال‌شده فرصت‌های جدیدی ایجاد کرده است.

این دیپلمات با گفتن این که «صلح و امنیت، فرصت‌های گسترده‌ای ایجاد می‌کند»، افزود که همه منطقه از این شرایط جدید بهره‌مند می‌شود.

