رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان منجر به عدم صدور پروانه ساختمانی می‌شود.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: «متأسفانه، هم‌اکنون بسیاری از ضوابط و استانداردها نیاز به بازنگری دارند؛ به‌خصوص در مباحث ۱۹ و ۲۲ ویرایش جدید ساختمان که به ارتباط بین دیگر مباحث پرداخته و می‌تواند به تسهیل هوشمندسازی کمک کند. اگر این تغییرات به‌درستی اجرا شوند، می‌توانیم به آینده‌ای روشن‌تر امیدوار باشیم.»

وی ادامه داد: «تصویب سازمان ملی هوش مصنوعی می‌تواند به عنوان هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌های مختلف عمل کند و از موازی‌کاری جلوگیری نماید. این سازمان به دنبال ایجاد هماهنگی و به‌روزرسانی در ضوابط است تا به اهداف هوشمندسازی دست یابیم.»

او بیان کرد: «یکی از مشکلات جدی که با نزدیک شدن به فصل زمستان در ساختمان‌ها مشاهده می‌شود، هدررفت انرژی است.»

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور توضیح داد: «با ابلاغ ویرایش جدید مبحث ۱۹ از دی‌ماه که لازم‌الاجراست، بسیاری از دغدغه‌ها باید برطرف شود؛ اما این امر نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمامی دست‌اندرکاران، از جمله مهندسان طراح، ناظران و مراجع صدور پروانه است.»

مقومی تأکید کرد: «وزیر راه و شهرسازی نیز در جلسات اخیر به رعایت نشان سبز و نیاز به ساختمان‌های با رده انرژی بالا اشاره کرده‌اند. این موارد نیازمند مشوق‌ها و تسهیلاتی هستند که در برخی شهرها در حال اجراست. به عنوان مثال، شوراهای شهر در عوارض خود تدابیری برای تشویق به رعایت ضوابط جدید اتخاذ کرده‌اند.»

وی تأکید کرد: «باید توجه داشت که این مشوق‌ها اگر به‌درستی پایش نشوند، خود می‌توانند آسیب‌زا باشند. بنابراین، پایش و تحقق‌پذیری این قوانین از اهمیت بالایی برخوردار است.»

مقومی افزود: «مراجع صدور پروانه نقش بسیار مهمی در اجرایی شدن آیین‌نامه کاهش مصرف انرژی دارند، به‌طوری که در این آیین‌نامه اخیراً اعلام شده است که عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان باید منجر به عدم صدور پایان کار شود؛ که اگر این امر اجرایی شود، بخش عمده‌ای از مشکلات در این حوزه برطرف می‌شود.»

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: نظام مهندسی ، ساخت وساز
خبرهای مرتبط
بنگاهداری بانک‌ها احتکار مسکن را تشدید کرده است/کارمندان هم دیگر امکان خرید مسکن ندارند
انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان ۳ تا ۸ دی ماه برگزار می‌شود 
نهاد‌های مسئول سهم خود را در تنظیم بازار مسکن ایفا کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز پیش‌فروش محصولات سایپا از ۱۸ آبان
الگوی مصرف ۵ ساله، معیار جدید قبض گاز/ خانوارها چگونه پاداش صرفه‌جویی می‌گیرند؟
خشکسالی، قصه تلخ زمین؛ قطع آب در انتظار مشترکان پرمصرف
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۱۴ تا ۱۷ آبان ماه
آغاز مجدد طرح تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز پس از دو سال وقفه
اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از دی‌ماه لازم‌الاجرا است+ فیلم
عرضه هرشانه تخم مرغ فله بالاتر از ۲۰۰ هزارتومان گرانفروشی است
مقصر بی نظمی در بازار نهاده‌های دامی کیست؟ / وعده وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تامین نهاده دامی محقق نشد
تولید شیرخشک نوزاد در مهرماه به ۴.۵ میلیون قوطی رسید
سیگنالی از کاهش درآمد‌های نفتی دریافت نمی‌شود
آخرین اخبار
پرداخت منظم یارانه تا پایان سال ادامه خواهد داشت
امسال قیمت بنزین سهمیه‌ای ۶۰ و ۱۰۰ لیتری تغییر نمی‌کند
سازمان حمایت: نرخ بلیت‌های هواپیما به وضعیت قبل بازگردد
سیگنالی از کاهش درآمد‌های نفتی دریافت نمی‌شود
زمان واگذاری رگولاتوری به بخش خصوصی فرا رسیده است
عوارضی آزادراه تهران- شمال از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد
۳۲ هزار مگاوات برنامه تعمیرات و بهینه‌سازی نیروگاه‌ها آغاز شد
آغاز مجدد طرح تبدیل خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز پس از دو سال وقفه
سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن/ صادرات محصولات غیرنفتی به ۱۴ میلیارد دلار رسید
آغاز پیش‌فروش محصولات سایپا از ۱۸ آبان
هوش مصنوعی وارد آزادراه شیراز-اصفهان شد
مجوز صدور و عرضه بیمه‌نامه تکمیلی حوادث طبیعی صادر شد
۷۳۰ میلیون تومان پاداش برای ۹ نفر از گزارشگران فرار مالیاتی
اعلام دستورالعمل ابلاغی طبقه‌بندی ۶ گانه بانک‌ها
پایان عملیات اجرایی راه‌آهن چابهار- زاهدان تا ۶ ماه آینده
۹۰ درصد مالیات اصناف در شهریور ماه، صفر شد
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۱۴ تا ۱۷ آبان ماه
اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از دی‌ماه لازم‌الاجرا است+ فیلم
عرضه هرشانه تخم مرغ فله بالاتر از ۲۰۰ هزارتومان گرانفروشی است
خشکسالی، قصه تلخ زمین؛ قطع آب در انتظار مشترکان پرمصرف
مقصر بی نظمی در بازار نهاده‌های دامی کیست؟ / وعده وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تامین نهاده دامی محقق نشد
ترانزیت ۹.۵ میلیون تُن کالا در شبکه جاده‌ای کشور
تولید شیرخشک نوزاد در مهرماه به ۴.۵ میلیون قوطی رسید
الگوی مصرف ۵ ساله، معیار جدید قبض گاز/ خانوارها چگونه پاداش صرفه‌جویی می‌گیرند؟
وزیر جهاد کشاورزی: نخستین سند توسعه عدالت‌محور تدوین شد
افزایش نسبی دمای هوا در نیمه شرقی کشور
بومی‌سازی فناوری تولید قیر و آسفالت آغاز شد
پذیرش بنزین سوپر وارداتی ۲ شرکت دارای مجوز، در بورس انرژی
نقشه راه دولت هوشمند» تدوین شد / صف‌های طولانی استخدام کاهش می‌یابد
گرانی قیمت مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد