باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: «متأسفانه، هماکنون بسیاری از ضوابط و استانداردها نیاز به بازنگری دارند؛ بهخصوص در مباحث ۱۹ و ۲۲ ویرایش جدید ساختمان که به ارتباط بین دیگر مباحث پرداخته و میتواند به تسهیل هوشمندسازی کمک کند. اگر این تغییرات بهدرستی اجرا شوند، میتوانیم به آیندهای روشنتر امیدوار باشیم.»
وی ادامه داد: «تصویب سازمان ملی هوش مصنوعی میتواند به عنوان هماهنگکننده بین دستگاههای مختلف عمل کند و از موازیکاری جلوگیری نماید. این سازمان به دنبال ایجاد هماهنگی و بهروزرسانی در ضوابط است تا به اهداف هوشمندسازی دست یابیم.»
او بیان کرد: «یکی از مشکلات جدی که با نزدیک شدن به فصل زمستان در ساختمانها مشاهده میشود، هدررفت انرژی است.»
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور توضیح داد: «با ابلاغ ویرایش جدید مبحث ۱۹ از دیماه که لازمالاجراست، بسیاری از دغدغهها باید برطرف شود؛ اما این امر نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمامی دستاندرکاران، از جمله مهندسان طراح، ناظران و مراجع صدور پروانه است.»
مقومی تأکید کرد: «وزیر راه و شهرسازی نیز در جلسات اخیر به رعایت نشان سبز و نیاز به ساختمانهای با رده انرژی بالا اشاره کردهاند. این موارد نیازمند مشوقها و تسهیلاتی هستند که در برخی شهرها در حال اجراست. به عنوان مثال، شوراهای شهر در عوارض خود تدابیری برای تشویق به رعایت ضوابط جدید اتخاذ کردهاند.»
وی تأکید کرد: «باید توجه داشت که این مشوقها اگر بهدرستی پایش نشوند، خود میتوانند آسیبزا باشند. بنابراین، پایش و تحققپذیری این قوانین از اهمیت بالایی برخوردار است.»
مقومی افزود: «مراجع صدور پروانه نقش بسیار مهمی در اجرایی شدن آییننامه کاهش مصرف انرژی دارند، بهطوری که در این آییننامه اخیراً اعلام شده است که عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان باید منجر به عدم صدور پایان کار شود؛ که اگر این امر اجرایی شود، بخش عمدهای از مشکلات در این حوزه برطرف میشود.»