باشگاه خبرنگاران جوان؛ محدثه صبوری - چشمهای لبریز از اشک، پاهایی که از فرط شادی یارای ایستادن ندارند، فریادهایی که صدای این پیروزی را به گوش فلک میرسانند و آغوشی که برای حریف شکست خوردهاش باز میشود، این تنها گوشهای از حسی است که دختر نوجوان شهربابکی پس کسب مدال طلای سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ به دنیا نشان داد.
باران جانی، ملیپوش شهربابکی مویتای کشورمان، با نمایشی درخشان و ارادهای ستودنی در دیدار نهایی وزن منفی ۴۰ کیلوگرم، در برابر «کانیابوری ناتهیدا» از تایلند به برتری رسید و نخستین مدال طلای کاروان ایران را در رقابتهای آسیایی جوانان بحرین کسب کرد.
دختر دیار سرزمین مس و فیروزه ثابت کرد که با همت و اراده و حتی در نوجوانی میتوان به رویاها رنگ واقعیت بخشید و آنها را زندگی کرد، او به همه نشان داد که اگر هدفی را برگزینی و برای رسیدن به آن عزم خود را جزم کنی میتوانی کاری کنی کارستان، کاری که جهان به افتخارت بایستد و تحسینت کند.
باران جانی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان و در توصیف لحظه اعلام قهرمانی گفت: لحظهای که داور دستم را بالا برد و به عنوان برنده معرفی شدم، حس بسیار خوبی بود. در آن لحظه، صحنههایی از دوران آسیبدیدگی و تمرینات سخت در ذهنم مرور شد. پس از هر جلسه تمرین، گاهی از فشار تمرینات اشک میریختم و گریه میکردم. تمام آن تصاویر در چند ثانیه در برابر چشمانم حاضر شد.
برای ادای نذر قهرمانی، به مشهد میروم
این قهرمان نوجوان در پاسخ به پرسش پیرامون عامل اصلی موفقیت در فینال تأکید کرد: ایمان به خداوند کلید پیروزی من بود. من اعتقاد عمیقی به امام رضا (ع) دارم و نذر کرده بودم در صورت قهرمانی به مشهد مقدس مشرف شوم.
این ورزشکار با اشاره به لحظات سخت مسابقات افزود: با توجه به اینکه این رشته ورزشی متعلق به تایلند است و من با حریف تایلندی روبهرو بودم، پس از پیروزی در بازی اول، هنگام مشاهده بازی دوم حریفان، احساس ترس و ناامیدی کردم. حتی پیش از بازی دوم نیز ترس وجودم را فرا گرفته بود و ایمان کاملی به خود نداشتم، تنها ایمانم به خداوند بود که مرا یاری کرد.
غلبه بر ترس با یا حسین
این قهرمان ۱۵ ساله خاطر نشان کرد: با توکل به خداوند و ایمان راسخ به او، احساس کردم صدایی در رینگ به من گفت اکنون زمان ترس و استرس نیست، زمان جبران زحمات و جنگیدن است. با گفتن یا حسین بلند شدم و به میدان رفتم.
جانی که هشت سال در این رشته ورزشی فعالیت دارد، درباره شروع فعالیتش بیان کرد: آشنایی من با این رشته از طریق برادرم صورت گرفت. پس از مدتی مشاهده و همراهی با برادرم، به این رشته علاقهمند شدم و این رشته ورزشی را انتخاب کردم.
وی با تقدیر از زحمات مربیان و خانوادهاش تصریح کرد: بدون زحمات مربیانم، به ویژه استاد یاسر خواجه حسنی، و حمایتهای مادرم و خانواده، امکان دستیابی به این مرحله میسر نبود.
جانی در پاسخ به پرسش درباره اولین مربی خود گفت: مربیان تیم ملی برای من زحمات زیادی کشیدند و از آنان سپاسگزارم، اما اولین و آخرین مربی من استاد یاسر خواجه حسنی است. معتقدم پایه و اساس شخصیت ورزشی و امیدی که در دل دارم، توسط او شکل گرفته است.
این نوجوان قهرمان درباره تعادل بین درس، ورزش و تفریح صراحتاً بیان کرد: در یک سال گذشته راستش را بخواهید زندگی عادی نداشتهام. حتی در روز تولدم نیز حس خاصی نداشتم. برای کسب این مدال از بسیاری تفریحات و مسافرتها گذشتم.
وی با اشاره به شروع سال تحصیلی افزود: یک ماه و نیم از شروع مدارس میگذرد و من به دلیل اردوهای پی در پی نتوانستهام در کلاسها حاضر شوم.
تمرکز روی یک هدف
جانی در خصوص کسب موفقیت خاطرنشان کرد: در حال حاضر ناگزیر به تمرکز بر یک هدف بودم. پس از کسب مدال، انشاالله عقب ماندگی در درس را جبران خواهم کرد. به نظرم به طور کلی، هیچ موفقیتی با تمرکز همزمان بر دو هدف میسر نیست. باید تمام توجه را بر یک هدف معطوف کرد و انشاالله اهداف بعدی در زمینه تحصیل و دانشگاه نیز با موفقیت محقق خواهد شد.
وی ادامه داد: دوست دارم در عرصه تحصیل هم در بهترین دانشگاه پذیرفته شوم و فکر میکنم با استفاده از سهمیه مدال آسیایی، این امکان را خواهم داشت تا در بهترین دانشگاه کشور به تحصیل ادامه دهم.
انضباط شخصی هم از کلیدهای موفقیت
جانی در پاسخ به پرسشی درباره عوامل محرک در روزهای سخت، تأکید کرد: موفقیت را در گرو انضباط شخصی میدانم نه انگیزه لحظهای. در مسیر قهرمانی، برای خود چارچوبی تعریف کرده بودم که تحت هر شرایطی باید به تمرین و تلاش ادامه دهم. وجود دیسیپلین است که در غیاب انگیزه، مسیر پیشرفت را هموار میسازد.
این ورزشکار ملی در توصیف نقش اطرافیانش بیان کرد: خانواده، مربیان و دوستان نقش تعیینکنندهای در این موفقیت داشتند. همباشگاهیهایم در لحظات سخت حامی من بودند و خانوادهام بهویژه مادر و پدرم با دعاهای خیرشان پشتیبانم بودند. مربی من نیز با ارسال پیامهای انگیزشی در روزهای منتهی به مسابقات، نقش بسزایی در آمادگی روانی من ایفا کرد.
قهرمان بازیهای آسیایی جوانان اظهار کرد: معتقدم هر سختی را باید در سن خودش تحمل کرد. اگر امروز برای رسیدن به اهدافم تلاش نمیکردم، قطعاً در آینده مجبور به پرداخت هزینههای بیشتری میشدم. از همین رو خوشحالم که در این مسیر سخت قرار گرفتهام.
جانی خطاب به همنسلان خود تصریح کرد: به جوانان کشورم توصیه میکنم از درگیر شدن در حاشیهها پرهیز کنند. انتخاب یک هدف مشخص، خواه ورزشی، تحصیلی یا هنری، و تلاش مستمر برای دستیابی به آن، ضامن موفقیت است. آنان باید بدانند که سربلندی فردی و خانوادگی در گرو پیمودن همین مسیرهای سخت است.
این قهرمان جوان با اشاره به اهمیت توکل و صبر افزود: به همسن و سالانم میگویم که حتی با انتخاب کوچکترین هدف میتوانند مسیر موفقیت را آغاز کنند. توکل به خداوند و پایبندی به انضباط شخصی، دو رکن اصلی دستیابی به آرزوهاست.
جانی در پایان ابراز کرد: مدالی را که با سختی به دست آوردم به خانوادهام، ملت ایران، استان کرمان، شهرستان شهربابک و شهر خورسند تقدیم میکنم.