باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی کوچک‌زاده در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۷۵ آیین نامه قانون اساسی خطاب به حاجی بابایی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: طبق قانون باید اجازه دهید من پنج دقیقه تذکر دهم ولی در صفحه مانیتور ذکر شده که می‌توانم سه دقیقه تذکر بدهم و این خلاف قانون است.

وی افزود: طبق قانون، قطع کلام ناطق و عدم مراعات سکوت و هرگونه تهمت و ایرادگیری در جلسه ممنوع است و وظیفه رئیس جلسه جلوگیری از آن است، وظیفه شماست که این موارد را تذکر دهید.

نماینده مردم تهران در مجلس به حاشیه‌های ایجاد شده به تذکر حمید رسایی در جلسات قبلی مجلس اشاره کرد و یادآور شد: در آن جلسه، آقای رسایی در حال تذکر بود که سر و صدا، توهین و بی احترامی شد.

کوچک‌زاده در ادامه تذکر خود گفت: آقای قالیباف، صبح امروز بیان کرد بعد از نماز صبح روی این دستورات مجلس کار می‌کند. من به صراحت اعلام می‌کنم نمایندگانی هستند که در فاصله بین نماز شب تا نماز صبح روی این مسائل کار می‌کنند. این که می‌گویند به ضعف سخت افزاری و نرم افزاری برمی‌گردد و آنچه در این تبلت‌ها داریم مربوط به کم کاری و بیکاری نمایندگان است، یک تهمت به همه نمایندگان از جمله به بنده است.

وی خطاب به حاجی بابایی که در حال گفت‌و‌گو با دیگر نمایندگان بود، گفت: آقای رئیس! با دیگران صحبت نکنید. سپس به او تصریح کرد: من طرحی به اداره قوانین دادم؛ یک کارشناس اداره قوانین روی آن نوشت «این طرح خلاف قانون اساسی» است.

در این هنگام کوچک زاده خطاب به یکی از نمایندگان که در حال صحبت با حاجی بابایی بود، گفت: آقای شهریاری! سرجایت بنشین، که حمیدرضا حاجی بابایی گفت: آقای کوچک زاده با من صحبت کنید.

در ادامه تریبون کوچک زاده قطع شد که با واکنش وی رو به رو شد و وی با صدای بلند از جای خود برخواست و به حاجی بابایی گفت: چرا تریبون من را قطع کردید که حاجی بابایی پاسخ داد: زمان شما تمام شده است.

فریاد‌های کوچک‌زاده ادامه داشت و حاجی بابایی خطاب به وی، تاکید کرد: در ماده ۷۵ بیان شده که مدت تذکر از یک تا پنج دقیقه است نه پنج دقیقه کامل و این که می‌گویید کسی به شما توهین کرده قطعا پیگیری می‌کنیم. تذکرات شما خارج از دستور و خلاف آیین نامه بود.

در ادامه نماینده تهران که تریبونش قطع شده بود، به جایگاه هیأت رئیسه مجلس رفت و از پشت بلندگوی حاجی بابایی خطاب به نمایندگان، گفت: او (حاجی بابایی) هر جور دلش می‌خواهد جلسه را اداره می‌کند.

در ادامه حاجی بابایی با خنده پاسخ وی را داد و تصریح کرد: آقای کوچک‌زاده! تا ظهر این جا داد و بیداد کنید من عصبانی نمی‌شوم.

سرانجام، اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی مهدی کوچک‌زاده را به صندلی خود هدایت کردند.