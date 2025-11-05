بمان دشتی گفت: براساس دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی کشور حمل و نقل دام زنده، کوددام و فراورده‌های خام دامی باید با گواهی بهداشتی قرنطینه‌ای صورت گیرد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کریم آبادی - مهدی بمان دشتی گفت: براساس دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی کشور حمل ونقل دام زنده، کوددام و فراورده‌های خام دامی باید با گواهی بهداشتی قرنطینه‌ای صورت گیرد. 

بماندشتی افزود:اقتصاد ومعیشت شهروندان شهرستان فهرج برپایه کشاورزی ودامداری است ونقل وانتقال بدون مجوز بهداشتی قرنطینه‌ای می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت دام، اقتصاد دامداران وبهداشت عمومی باشد. 

وی گفت: شبکه دامپزشکی شهرستان فهرج براساس وظایف قانونی خود وبا همکاری نیروی انتظامی ضمن ضبط محموله‌های فاقد گواهی افراد متخلفی که اقدام به انجام این عمل نموده‌اند را جهت برخورد قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهد نمودوهماهنگی لازم نیز در این خصوص انجام شده است. 

وی در پایان از دامداران، چوبداران و کشاورزان درخواست کرد جهت پیشگیری از ورود و شیوع بیماری‌های دامی به شهرستان از جابه جایی هرگونه دام زنده وکود دام بدون گواهی بهداشتی قرنطینه‌ای از مبدا به مقصد شهرستان خوداری نمایند.

برچسب ها: حمل و نقل ، دام
خبرهای مرتبط
عطر نان های سرزمینی در کرمان به مشام می رسد‌/  خبر خوب ثبت ملی جشنواره نان برای کرمان
استان صادراتی کرمان، شرکت حمل و نقل بین المللی ندارد
گام بلند کرمان به سمت ایجاد دهکده لجستیک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پاییز تلخ نوجوانی آرش: از رنج بی‌پناهی در خانه تا آرزوی پلیس شدن
روایت «باران جانی» از لحظه طلایی شدن در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵
کاهش ۹۷ درصدی بارش باران در استان کرمان!
این بار سالخورده ها طعمه کلاهبرداری شدند
مانور اطفای حریق در عرصه‌های جنگلی و مرتعی شهرستان کرمان برگزار شد
برداشت زعفران (طلای سرخ کویر) در دیار کریمان/ اختصاص رتبه چهارم به کشت زعفران استان کرمان
۲ کشته و مصدوم در برخورد ۲ موتورسیکلت در رفسنجان
ممنوعیت حمل و نقل دام زنده و کود دام بدون گواهی بهداشتی قرنطینه‌ای
آخرین اخبار
ممنوعیت حمل و نقل دام زنده و کود دام بدون گواهی بهداشتی قرنطینه‌ای
۲ کشته و مصدوم در برخورد ۲ موتورسیکلت در رفسنجان
این بار سالخورده ها طعمه کلاهبرداری شدند
مانور اطفای حریق در عرصه‌های جنگلی و مرتعی شهرستان کرمان برگزار شد
پاییز تلخ نوجوانی آرش: از رنج بی‌پناهی در خانه تا آرزوی پلیس شدن
برداشت زعفران (طلای سرخ کویر) در دیار کریمان/ اختصاص رتبه چهارم به کشت زعفران استان کرمان
روایت «باران جانی» از لحظه طلایی شدن در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵
کاهش ۹۷ درصدی بارش باران در استان کرمان!
کشف ۸۰۲ قبضه سلاح غیرمجاز در کرمان