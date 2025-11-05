باشگاه خبرنگاران جوان؛ کریم آبادی - مهدی بمان دشتی گفت: براساس دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی کشور حمل ونقل دام زنده، کوددام و فراورده‌های خام دامی باید با گواهی بهداشتی قرنطینه‌ای صورت گیرد.

بماندشتی افزود:اقتصاد ومعیشت شهروندان شهرستان فهرج برپایه کشاورزی ودامداری است ونقل وانتقال بدون مجوز بهداشتی قرنطینه‌ای می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت دام، اقتصاد دامداران وبهداشت عمومی باشد.

وی گفت: شبکه دامپزشکی شهرستان فهرج براساس وظایف قانونی خود وبا همکاری نیروی انتظامی ضمن ضبط محموله‌های فاقد گواهی افراد متخلفی که اقدام به انجام این عمل نموده‌اند را جهت برخورد قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهد نمودوهماهنگی لازم نیز در این خصوص انجام شده است.

وی در پایان از دامداران، چوبداران و کشاورزان درخواست کرد جهت پیشگیری از ورود و شیوع بیماری‌های دامی به شهرستان از جابه جایی هرگونه دام زنده وکود دام بدون گواهی بهداشتی قرنطینه‌ای از مبدا به مقصد شهرستان خوداری نمایند.