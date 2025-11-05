نوروزی گفت: منابع مورد نیاز برای اجرای طرح کالا برگ مرحله پنجم از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تامین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها از تامین منابع مورد نیاز و آمادگی برای اجرای مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیک خبر داد.
وی افزود: با توجه به تأکید دولت محترم بر حمایت پایدار از اقشار ضعیف و کمدرآمد و تقویت سبد غذایی خانوارها، و همچنین با تأمین اعتبارات لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه، اجرای این مرحله گامی مؤثر در بهبود معیشت مردم خانوارهای هدف خواهد بود.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها در خصوص چگونگی و زمان اجرای طرح عنوان داشت: زمان دقیق آغاز طرح توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع رسانی میگردد.
منبع: سازمان هدفمندی یارانه ها