پارلمان استرالیا قوانینی را تصویب کرده است که به دولت فدرال اجازه می‌دهد سپاه پاسداران را با طرح اتهامات واهی و بی‌اساس در فهرست «تروریسم ملی» قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حزب کارگر استرالیا در حرکتی خصمانه و تنش‌آفرین، لایحه اصلاح قانون جزا (حامیان دولتی تروریسم) ۲۰۲۵ را با ادعای اینکه «سپاه پاسداران حداقل دو حمله یهودستیزانه را در بزرگترین شهر‌های استرالیا رهبری کرده است» ارائه کرد.

این اصلاحات که اجازه می‌دهد «نهاد‌های دولتی خارجی به عنوان حامیان دولتی تروریسم» در فهرست قرار گیرند، امروز پنجشنبه بدون اصلاحیه در سنای استرالیا تصویب شد.

«میشل رولند»، دادستان کل استرالیا در بیانیه خود به اتهام‌زنی پرداخت و گفت: «اولویت اول دولت ما ایمنی و حفاظت از همه استرالیایی‌ها است، به همین دلیل است که ما قاطعانه در تصویب این قانون حیاتی از طریق پارلمان عمل کرده‌ایم. این قانون هشداری است مبنی بر اینکه کشور‌های خارجی و حامیان آنها که به دنبال دامن زدن به تفرقه، ایجاد ترس، از بین بردن انسجام اجتماعی و ارتکاب خشونت در جامعه استرالیا هستند، پاسخگو خواهند بود. این تغییرات، تلاش برای آسیب رساندن به استرالیا و جامعه ما را برای بازیگران خارجی بدخواه دشوارتر، پرخطرتر و پرهزینه‌تر خواهد کرد.»

این قانون پس از یک کنفرانس مطبوعاتی جنجالی در ماه اوت تصویب شد که در آن «آنتونی آلبانیزی»، نخست‌وزیر استرالیا در کنار رئیس سازمان جاسوسی داخلی استرالیا و وزرای ارشد، بدون ارائه مستندات مدعی شد که سپاه پاسداران حملات آتش‌سوزی به آشپزخانه کانتیننتال لوئیس در سیدنی و کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن را سازماندهی کرده است.

نخست وزیر استرالیا علاوه بر وعده یافتن راهی برای «تروریستی» اعلام کردن سپاه پاسداران، «احمد صادقی»، سفیر ایران در استرالیا را نیز اخراج کرد. این در حالیست که تهران قاطعانه هرگونه ارتباط با این حوادث را رد می‌کند و کانبرا را به تنش‌آفرینی براساس ادعا‌های واهی متهم کرده است.

منبع: ایسنا

برچسب ها: نخست وزیر استرالیا ، تحریم سپاه پاسداران
خبرهای مرتبط
عراقچی: نخست‌وزیر استرالیا واقعاً یک «سیاستمدار ضعیف» است
پاسخ تند استرالیا به نتانیاهو: کشتار کودکان، سنجش قدرت نیست
حمله لفظی نتانیاهو به نخست وزیر استرالیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای ترامپ: مردم نیویورک به خاطر ممدانی به فلوریدا فرار خواهند کرد
آمریکا پیش‌نویس قطعنامه سازمان ملل در مورد غزه را با اعضای شورای امنیت به اشتراک می‌گذارد
طرح ترامپ برای خلع سلاح هسته‌ای سه‌جانبه با روسیه و چین
مظنون سرقت از لوور، بلاگر و نگهبان سابق یک موزه بوده است!
ترکیه و حماس در مورد مراحل بعدی طرح غزه گفت‌و‌گو کردند
فیلیپین پس از کشته شدن ۱۱۴ نفر در طوفان وضعیت اضطراری اعلام کرد
سازمان ملل: بیش از ۸۱ هزار غیرنظامی به دلیل ناامنی در الفاشر سودان آواره شده‌اند
انفجار در کارخانه شیمیایی آمریکا باعث نشت آمونیاک و تخلیه ساکنان شد
سفر معاون اقتصادی طالبان به مناطق زلزله‌زده افغانستان
تأکید ایران بر گسترش همکاری‌های بین‌المللی برای حمایت از مهاجرین
آخرین اخبار
اسرائیل ۳۹ شهروند سوری را ربود
خط و نشان ترامپ برای شهردار منتخب نیویورک
حمله پهپادی به ولگوگراد روسیه یک کشته بر جا گذاشت
حذف مدارک ویدئویی جنایات اسرائیل توسط گوگل
به مذاکرات استانبول امیدی نیست؛ کابل حامی تروریسم است
آغاز نخستین ترانزیت گازوئیل روسیه به افغانستان از مسیر ریلی شمال ایران
تأکید ایران بر گسترش همکاری‌های بین‌المللی برای حمایت از مهاجرین
انفجار در کارخانه شیمیایی آمریکا باعث نشت آمونیاک و تخلیه ساکنان شد
سفر معاون اقتصادی طالبان به مناطق زلزله‌زده افغانستان
سازمان ملل: بیش از ۸۱ هزار غیرنظامی به دلیل ناامنی در الفاشر سودان آواره شده‌اند
فیلیپین پس از کشته شدن ۱۱۴ نفر در طوفان وضعیت اضطراری اعلام کرد
طرح ترامپ برای خلع سلاح هسته‌ای سه‌جانبه با روسیه و چین
ادعای ترامپ: مردم نیویورک به خاطر ممدانی به فلوریدا فرار خواهند کرد
آمریکا پیش‌نویس قطعنامه سازمان ملل در مورد غزه را با اعضای شورای امنیت به اشتراک می‌گذارد
مظنون سرقت از لوور، بلاگر و نگهبان سابق یک موزه بوده است!
ترکیه و حماس در مورد مراحل بعدی طرح غزه گفت‌و‌گو کردند
مدودف: آمریکا روسیه را مجبور به بررسی آزمایش‌های هسته‌ای می‌کند
آمریکا یک موشک بالستیک قاره‌پیما آزمایش کرد
هشدار رئیس سازمان جهانی بهداشت درباره قحطی سودان
حماس امشب جسد اسیر اسرائیلی دیگری را تحویل می‌دهد
اسرائیل دو مناقصه برای ساخت ۳۵۶ واحد مسکونی در کرانه باختری اشغالی برگزار کرد
وزیر دفاع روسیه: مسکو باید فوراً آماده آزمایش هسته‌ای تمام‌عیار شود
پوتین دستور ارائه پیشنهاداتی در مورد از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای را صادر کرد
ولیعهد سعودی بر حمایت عربستان از فلسطینیان تاکید کرد
تاکید گوترش بر لزوم مشروعیت بین‌المللی نیرو‌های مستقر در غزه
افزایش شمار شهدای غزه
اردوغان از «مرحله جدیدی» در روند صلح با پ‌ک‌ک خبر داد
سومین دور مذاکرات طالبان و پاکستان در ترکیه آغاز می‌شود
فرانسه در شوک؛ راننده الکلی مردم را زیر گرفت
ازبکستان متعهد به خرید تمام میوه‌های تازه افغانستان شد