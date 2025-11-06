باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از میوههای محبوب پاییزی است که علاوه بر طعم بینظیر، خواص فراوانی برای بدن دارد. با این حال بسیاری از افراد هنگام خرید یا نگهداری انار دچار اشتباهاتی میشوند که باعث خرابی سریع میوه، کپکزدن پوست یا حتی آفتزدگی میشود. شناخت نکات خرید و نگهداری انار به شما کمک میکند میوهای سالم، آبدار و با ماندگاری بیشتر در اختیار داشته باشید.
در ادامه این مطلب، تمام نکات لازم از تشخیص انار سالم تا بهترین روشهای نگهداری کوتاهمدت و بلندمدت را بهطور کامل آموزش میدهیم.
اگر انار کاملاً سالم و بدون شکستگی باشد، میتوانید آن را تا یک هفته در محیطی خنک و تاریک در دمای اتاق نگهداری کنید.
محیط باید:
خشک باشد.
دور از نور مستقیم.
خنک و دارای جریان هوا.
این شرایط باعث میشود انار رطوبت اضافی نگیرد و دیرتر خراب شود.
اگر انار را باز کردهاید، ادامه نگهداری آن فقط در یخچال امکانپذیر است.
مدت ماندگاری انار قاچخورده: تا ۲ هفته
بهتر است انار را در یک ظرف تمیز و بدون رطوبت قرار دهید؛ اما ظرف نباید به گونهای باشد که رطوبت داخل آن باقی بماند.
برای داشتن انار تابستانی در زمستان، بهترین روش فریز کردن دانه انار است.
روش صحیح:
دانهها را در ظرف دربسته بریزید.
رطوبت اضافه را کاملاً خشک کنید.
در فریزر قرار دهید.
دانه انار در فریزر تا ۶ ماه کاملاً سالم و قابل مصرف میماند.
اصلیترین آفت انار، کرم گلوگاه است. این کرم از گلوگاه انار به داخل رفته و میوه را خراب میکند.
برای تشخیص انار سالم هنگام خرید:
ابتدا به گلوگاه انار نگاه کنید.
اگر گلوگاه سیاه یا پوسیده باشد، احتمال آفتزدگی زیاد است.
انارهای سالم دارای گلوگاه روشن و طبیعی هستند.
سایر آفات: شپشک، شته و کنه
این آفات بیشتر روی پوست فعال میشوند و کیفیت ظاهری را تحتتأثیر قرار میدهند.
رطوبت دشمن اصلی انار است.
برای جلوگیری از کپک:
انار را در ظرف دربسته یا پلاستیک که رطوبت را نگه میدارد قرار ندهید.
رطوبت باعث رشد باکتری و قارچ روی پوست میشود.
بهترین محیط نگهداری:جریان هوای ملایم، خشکی کامل، خنکای طبیعی.
فصل برداشت انار از ابتدای پاییز شروع میشود و انارهای این فصل:
تازهتر
طبیعیتر
بدون انبارمانی
و با ماندگاری بالاتر هستند.
جالب است که حتی بعد از رسیدن کامل، انار تا ۲ ماه روی درخت سالم میماند.
اگر میخواهید انار را بدون فریز کردن نگهداری کنید:
هر انار را داخل کاغذ روزنامه بپیچید.
در سبد چوبی قرار دهید.
در محیطی خنک، تاریک و دور از نور مانند زیرزمین نگه دارید.
حتی میتوانید انارها را آویزان کنید تا جریان هوا باعث ماندگاری بیشتر شود.
در بازار، کاغذهای مخصوص نگهداری میوه نیز وجود دارد که به حفظ کیفیت کمک میکند.
برای خرید و نگهداری انار سالم باید به گلوگاه میوه توجه کنید، از نگهداری آن در محیط مرطوب پرهیز کنید و بسته به نیازتان از روشهای مختلف مثل یخچال، فریزر یا نگهداری سنتی استفاده کنید.
منبع: همشهری آنلاین