باشگاه خبرنگاران جوان- سردار موقوفه‌ئی با اشاره به بازدید‌های میدانی از محور‌های ورودی و خروجی استان به سمت شرق کشور، گفت: این طرح با هدف شناسایی مسیر‌های اصلی و فرعی عبور قاچاق کالا و سوخت طراحی و اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح، ۲هزار و ۴۶۷ خودروی شوتی توقیف، بیش از ۴۲۴ هزار لیتر انواع فرآورده‌های نفتی فاقد مجوز کشف و ۴۷۹ متهم به حمل غیرمجاز سوخت دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمان همچنین از توقیف تعداد قابل توجهی خودرو حامل اتباع غیرمجاز در مسیر‌های ورودی استان خبر داد و گفت: بسیاری از این خودرو‌ها با پلاک‌های مخدوش، شاسی تقویت‌شده و سرعت‌های حادثه‌ساز در جاده‌ها تردد می‌کردند که پس از توقیف به پارکینگ منتقل شدند.

منبع: پلیس کرمان