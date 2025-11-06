فرمانده انتظامی کرمان از اجرای طرح یک‌هفته‌ای مقابله با خودرو‌های حامل سوخت و کالای قاچاق خبر داد که طی آن، ۲ هزار و ۴۶۷ خودروی شوتی توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  سردار موقوفه‌ئی با اشاره به بازدید‌های میدانی از محور‌های ورودی و خروجی استان به سمت شرق کشور، گفت: این طرح با هدف شناسایی مسیر‌های اصلی و فرعی عبور قاچاق کالا و سوخت طراحی و اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح، ۲هزار و ۴۶۷ خودروی شوتی توقیف،  بیش از ۴۲۴ هزار لیتر انواع فرآورده‌های نفتی فاقد مجوز کشف و ۴۷۹ متهم به حمل غیرمجاز سوخت دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمان همچنین از توقیف تعداد قابل توجهی خودرو حامل اتباع غیرمجاز در مسیر‌های ورودی استان خبر داد و گفت: بسیاری از این خودرو‌ها با پلاک‌های مخدوش، شاسی تقویت‌شده و سرعت‌های حادثه‌ساز در جاده‌ها تردد می‌کردند که پس از توقیف به پارکینگ منتقل شدند. 

منبع: پلیس کرمان

