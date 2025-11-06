باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد - رئیس دبیرخانه ملی شهابسنگ ایران از اعزام نمایندگانی از سوی کمیته تجارت خارجی دبیرخانه به برخی کشورهای خاور دور و خاور نزدیک برای ارزیابی بازارهای منطقهای شهابسنگها و گوهرسنگهای ایران خبر داد.
محمد اسلامی افزود:یکی از اهداف دبیرخانه ملی شهابسنگ ایران، حضور هدفمند و برنامهریزی شده محصولات معدنی، شهابسنگی و گوهرسنگی ایران در بازارهای مهم منطقه است. بر همین اساس، گروهی از اعضای کمیته تجارت خارجی برای بررسی ظرفیتها و شناسایی مسیرهای صادراتی، به مقاصد مورد نظر اعزام خواهند شد.
وی بیان کرد:در حوزه گوهرسنگها، سیاست قطعی دبیرخانه جلوگیری از خامفروشی است. ما قصد داریم بازارهای خارجی را برای عرضهی زیورآلات تولید شده در داخل کشور هدفگذاری کنیم؛ بنابراین ضروری است که با ذائقه و سلیقهی مشتریان بینالمللی بهویژه در کشورهای پرتقاضا آشنا شویم، نمایندگان اعزامی این موضوع را با جدیت بررسی خواهند کرد.
اسلامی تاکید کرد: هزینههای این سفرها توسط خود اعضای اعزامی تأمین شده و این اقدام بدون بار مالی برای دبیرخانه انجام میشود.
وی تصریح کرد: انتظار داریم تا پایان هفته آینده گزارشهای اولیه و نتایج مذاکرات تجاری و بازریابی این گروه در اختیار دبیرخانه قرار گیرد تا برنامههای اجرایی بعدی تنظیم و اطلاعرسانی شود.