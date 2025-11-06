ثبت مجموعه تاریخی خیرآباد زرند در فهرست آثار ملی در دستور کار قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی _ نادر علیدادی سلیمانی، رئیس واحد ثبت آثار ملی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان در بازدید از روستا‌های بابهویز، خیرآباد و علی‌آباد و همچنین حمام‌های تاریخی خاندانقلی‌بیگ و ایرانمنش در شهر زرند، روستای خیرآباد را یکی از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی شهرستان دانست.

وی گفت:روستای خیرآباد دارای یک مجموعه کامل و کم‌نظیر تاریخی شامل حمام، مسجد، مدرسه، حوض‌انبار، پایاب و خانه تاریخی مرحوم ارجمند است؛ مجموعه‌ای که در کمتر روستایی می‌توان آن را به این شکل منسجم مشاهده کرد، حفظ این آثار با همت دهیاری، همراهی مردم روستا و نقش برجسته خاندان مرحوم ارجمند انجام شده و این یک سرمایه مهم فرهنگی است که باید محافظت و معرفی شود.

وی افزود:این اصالت تاریخی می‌تواند خیرآباد را به یکی از قطب‌های گردشگری تاریخی شهرستان زرند تبدیل کند و برنامه‌ریزی در این مسیر می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.

رئیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زرند نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر گفت: از دوره استانداری آقای رزم‌حسینی، روستای خیرآباد به‌عنوان روستای هدف گردشگری تاریخی معرفی شد و با راه‌اندازی بوم‌گردی ارجمند و برگزاری جشنواره روستا، روند مناسبی در معرفی آن شکل گرفت؛ اما همه‌گیری کرونا موجب وقفه در ادامه این مسیر شد.

اسلامی با تأکید بر ضرورت تغییر الگوی معیشتی روستا ادامه داد:بخش عمده‌ای از اهالی خیرآباد پیش‌تر از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کردند، اما با توجه به مشکلات اخیر بخش کشاورزی و خسارات سنگینی که به کشاورزان وارد شده، ادامه این مسیر برای روستا پایدار نیست؛ بنابراین باید به سمت توسعه اشتغال با محوریت گردشگری حرکت کنیم، ظرفیت‌های تاریخی خیرآباد به اندازه‌ای قابل توجه است که هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری در این روستا کاملاً توجیه‌پذیر و آینده‌دار خواهد بود.

نخعی، دهیار روستای خیرآباد نیز گفت:اگر امروز خیرآباد به‌عنوان یک روستای شاخص تاریخی شناخته می‌شود، نتیجه عشق و توجه اهالی به میراث گذشتگان است که بخش مهمی از این مسیر با همراهی مردم روستا، پیگیری‌های شورای اسلامی و نقش ارزنده مرحوم ارجمند و همچنین راهنمایی‌های آقای خالقی، مشاور امین و دلسوز ایشان رقم خورده است.

وی افزود:همین همدلی و مشارکت جمعی باعث شده ساختار تاریخی روستا حفظ شود و ما به جای تخریب و نوسازی بی‌هویت، به احیا و بازآفرینی هویت بومی فکر کنیم و تاکنون بخشی از آثار تاریخی مرمت شده و با همین پشتوانه مردمی، این مسیر را با جدیت و امید ادامه خواهیم داد.

وی تصریح کرد:مطمئن هستیم که خیرآباد در آینده‌ای نه‌چندان دور به کانونی مهم در جذب سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه پایدار تبدیل خواهد شد؛ توسعه‌ای که بر پایه ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری و اشتغال‌های مرتبط با آن شکل می‌گیرد و می‌تواند معیشت اهالی را به شکلی پایدار و ماندگار تقویت کند.

روستای خیرآباد با جمعیتی قریب ۱۰۰۰ نفر در ۵ کیلومتری غرب شهر زرند واقع شده و شغل غالب اهالی آن کشاورزی و دامداری است.