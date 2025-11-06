باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد افراد جدیدی را در فهرست تحریمهای خود قرار داده که به ادعای آن، به انتقال وجوه مالی به جنبش حزبالله لبنان کمک کردهاند.
این تحریمها تمام اموال و منافع افراد تحریمشده در آمریکا را مسدود کرده و شهروندان آمریکایی را از انجام معاملات با آنها منع میکند. موسسات مالی که با این افراد تحریمشده تعامل دارند نیز ممکن است با تحریمهای ثانویه مواجه شوند.
به ادعای وزارت خزانهداری، این اقدام برای حمایت از خلع سلاح حزبالله لبنان انجام شده است.
آمریکا در حالی برای خلع سلاح حزبالله تلاش میکند که این جنبش مجددا امروز تاکید کرد که حق مشروعی برای مقاومت در برابر اشغال رژیم صهیونیستی دارد. حزب الله لبنان روز پنجشنبه در بیانیهای گفت که «حق مشروعی برای مقاومت در برابر اشغال» دارد و افزود که از ارتش لبنان حمایت خواهد کرد. حزب الله همچنین گفت که اگرچه لبنان به آتشبس پایبند است، اما ملزم به مذاکره سیاسی با اسرائیل نیست.
منبع: وبسایت خزانهداری آمریکا