باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- توافق اخیر میان ایران و روسیه برای تشکیل یک کنسرسیوم بندری و دریایی، گامی مهم در جهت گسترش همکاریهای اقتصادی و حملونقل بین دو کشور محسوب میشود. این توافق بهویژه در زمینه حملونقل ترکیبی، شامل ترکیب روشهای دریایی، ریلی و جادهای، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در همین راستا، سعید رسولی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، اظهار داشت: این توافق نتیجه مذاکراتی است که طی آن معاون وزیر راه و شهرسازی ایران با معاون وزیر حملونقل روسیه و نمایندگان آژانس فدرال حملونقل رودخانهای و دریایی روسیه به گفتوگو و تبادل نظر پرداختند.
وی بیان کرد: هدف اصلی این توافق، ارتقای سطح همکاریها در حوزه حملونقل ترکیبی دریایی، به موازات حملونقل ریلی و جادهای است. این موضوع میتواند نقش مهمی در تسهیل تجارت و کاهش هزینههای حملونقل ایفا کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: این توافق در راستای تصمیماتی انجام شده است که در اردیبهشتماه امسال و در چارچوب نشست کمیسیون مشترک ایران و روسیه در مسکو اتخاذ شد؛ اقدامی که نشاندهنده تعهد دو کشور به توسعه و ارتقای روابط اقتصادی است.
او افزود: هیئتی بلندپایه از بخش غیردولتی روسیه در آینده نزدیک به ایران سفر خواهد کرد تا جزئیات و مراحل نهایی این توافق را بررسی و نهایی کند. این سفر میتواند زمینهساز تحکیم روابط دوجانبه و تحقق اهداف مشترک باشد.
براساس این گزارش، حملونقل ترکیبی به معنای استفاده همزمان از چند شیوه حملونقل برای جابهجایی کالا یا مسافر است. این روش، ضمن کاهش زمان و هزینهها، موجب افزایش بهرهوری و بهبود دسترسی به بازارهای جدید میشود.
توافق ایران و روسیه در زمینه حملونقل ترکیبی را میتوان گامی استراتژیک در جهت تقویت روابط اقتصادی و تجاری دو کشور دانست. با تداوم گسترش زیرساختها و همکاریهای مشترک، انتظار میرود این توافق در آینده نزدیک نتایج مثبت و قابل توجهی به همراه داشته باشد.