به گفته یک متخصص جراحی کلیه بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۵ درصد از مردان مبتلا به مشکلات پروستات می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - محمد علی زرگر متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار و عضو انجمن جراحی کلیه در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اکنون ۵ درصد از مردانی ایرانی مبتلا به بزرگ شدن پروستات بوده که از این افراد تنها ۵ درصد از بیماران نیازمند جراحی هستند.

به گفته وی با جراحی پروستات به روش های کلاسیک و جراحی باز همچنین روش های کم تهاجمی پروستات بوسیله لیزر جراحی می شود.

محمد علی زرگر بیان کرد: در ایران تمام بیماری‌های حوزه پروستات قابل درمان است و بیماران بسیاری  از افغانستان، عراق و حتی امارات برای درمان به ایران سفر می‌کنند.

وی تاکید کرد: آمار بروز پروستات در ایران مانند دنیا است و سرطان پروستات با جراحی یا رادیوتراپی قابل درمان است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
پیری = هجوم امراض و بیماری ها به انسان
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
دوستان این مشکل برای مردانی پیش میاد که یکدفعه دیگه استفاده ای از پروستات نمی کنند. مثل ورزشکاری که یکدفعه ورزش رو رها کنه دچار مشکل میشه. این پروستات باید ازش کار کشید تا اندازش نرمال بمونه. ضمنا تو سن ۵۰ سال به بالا با هرگونه استرس طولانی مدت بدن مستعد رشد سلولهای سرطانی میشه.
تجربه از صدهزار درس و مشق بالاتره. دیدیم شنیدیم باور کنید واقعیت به همین راحتی است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
پروفسور ببریم مزرعه یا کارگری چطوری کاربکشیم
