باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - محمد علی زرگر متخصص جراحی کلیه و مجاری ادرار و عضو انجمن جراحی کلیه در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اکنون ۵ درصد از مردانی ایرانی مبتلا به بزرگ شدن پروستات بوده که از این افراد تنها ۵ درصد از بیماران نیازمند جراحی هستند.

به گفته وی با جراحی پروستات به روش های کلاسیک و جراحی باز همچنین روش های کم تهاجمی پروستات بوسیله لیزر جراحی می شود.

محمد علی زرگر بیان کرد: در ایران تمام بیماری‌های حوزه پروستات قابل درمان است و بیماران بسیاری از افغانستان، عراق و حتی امارات برای درمان به ایران سفر می‌کنند.

وی تاکید کرد: آمار بروز پروستات در ایران مانند دنیا است و سرطان پروستات با جراحی یا رادیوتراپی قابل درمان است.