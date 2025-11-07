باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: شاخص کیفیت هوای کلانشهر مشهد برای امروز شانزدهم آبان ماه با افزایش حجم آلاینده‌ها در آستانه وضعیت هشدار آلودگی قرار گرفت. سعید محمودی افزود: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۹۹ نشانگر هوای «سالم» است و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۹۵ نیز گویای سالم بودن هواست، اما عبور این شاخص ها از عدد ۱۰۰ وارد وضعیت «ناسالم» می‌شود. وی با بیان اینکه کیفیت هوای منطقه «رسالت» مشهد در شرایط ناسالم برای تمامی افراد و هوای پنج منطقه دیگر این شهر در شرایط «ناسالم» برای افراد حساس است، اضافه کرد: کیفیت هوا در سایر ۱۷ منطقه دارای ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شرایط «سالم» قرار دارد. مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با بیان اینکه روند افزایش حجم آلاینده‌ها صعودی است، اظهار کرد: در روزهای دارای هوای «سالم و پاک» به شهروندان توصیه می‌شود پیاده‌روی را با هدف حفظ سلامت خود از یاد نبرند اما در روزهای آلوده باید از تردد در سطح شهر و مناطق آلوده دوری کنند. محمودی افزود: شایسته است شهروندان مشهدی همچنین با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند.