سرپرست مرکز اورژانس رفسنجان گفت: ۲ جوان در شهرستان انار، بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن ناشی از بخاری غیراستاندارد دچار مسمومیت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محسن مرتضوی گفت: با آغاز سرمای پاییزی، نخستین مورد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن (قاتل خاموش) در شهرستان انار به وقوع پیوست.

 وی افزود: در این حادثه که در تاریخ ۱۵ آبان ماه ساعت ۲۰ و ۲۷  دقیقه در یکی از باغات کشاورزی شهرستان انار رخ داد، ۲ جوان ۱۸ و ۲۷ ساله بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن ناشی از بخاری غیراستاندارد دچار مسمومیت شدند.

سرپرست مرکز اورژانس رفسنجان بیان داشت: هر ۲ مصدوم با یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان ولی‌عصر انار منتقل شدند.

وی افزود:متأسفانه در ابتدا این مسمومیت ممکن است علائمی مانند آنفولانزا داشته و گمراه کننده باشد و یادآور شد گاز مونوکسیدکربن بی‌بو، بی‌رنگ و بی‌مزه است و به همین دلیل به آن قاتل خاموش می‌گویند و تنفس این گاز؛  حتی در مدت کوتاه می‌تواند باعث بی‌هوشی، آسیب مغزی و مرگ شود.

 مرتضوی در ادامه مطلب گفت: همشهریان توجه داشته باشند که برای حفظ سلامت خود و خانواده  خود به موارد زیر توجه کنند: 

_ از سلامت وسایل گرمایشی خود اطمینان حاصل کنید.

_از نصب بخاری در فضا‌های بسته و بدون تهویه خودداری کنید.

_ از دودکش‌های فلزی و دارای خروجی مناسب استفاده کنید.

_هرگز در محیط‌های بسته از شعله گاز یا ذغال برای گرم کردن فضا استفاده نکنید.

 منبع: اورژانس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

