باشگاه خبرنگاران جوان - سید محسن مرتضوی گفت: با آغاز سرمای پاییزی، نخستین مورد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن (قاتل خاموش) در شهرستان انار به وقوع پیوست.
وی افزود: در این حادثه که در تاریخ ۱۵ آبان ماه ساعت ۲۰ و ۲۷ دقیقه در یکی از باغات کشاورزی شهرستان انار رخ داد، ۲ جوان ۱۸ و ۲۷ ساله بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن ناشی از بخاری غیراستاندارد دچار مسمومیت شدند.
سرپرست مرکز اورژانس رفسنجان بیان داشت: هر ۲ مصدوم با یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان ولیعصر انار منتقل شدند.
وی افزود:متأسفانه در ابتدا این مسمومیت ممکن است علائمی مانند آنفولانزا داشته و گمراه کننده باشد و یادآور شد گاز مونوکسیدکربن بیبو، بیرنگ و بیمزه است و به همین دلیل به آن قاتل خاموش میگویند و تنفس این گاز؛ حتی در مدت کوتاه میتواند باعث بیهوشی، آسیب مغزی و مرگ شود.
مرتضوی در ادامه مطلب گفت: همشهریان توجه داشته باشند که برای حفظ سلامت خود و خانواده خود به موارد زیر توجه کنند:
_ از سلامت وسایل گرمایشی خود اطمینان حاصل کنید.
_از نصب بخاری در فضاهای بسته و بدون تهویه خودداری کنید.
_ از دودکشهای فلزی و دارای خروجی مناسب استفاده کنید.
_هرگز در محیطهای بسته از شعله گاز یا ذغال برای گرم کردن فضا استفاده نکنید.
منبع: اورژانس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان