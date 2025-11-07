نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان، در خطبه‌های نماز جمعه با تاکید بر اهمیت ساخت ایران قوی، گفتمان اخلاق، معنویت و حفظ حقوق انسان و انسانیت را از ضروریات این مهم دانست.

‏باشگاه خبرنگاران جوان- حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان، در خطبه‌های نماز جمعه با تاکید بر اهمیت ساخت ایران قوی، گفتمان اخلاق، معنویت و حفظ حقوق انسان و انسانیت را از ضروریات این مهم دانست.

وی با اشاره به لزوم درک و تحلیل درست وقایع توسط مردم، عمل منسجم و قوی در حوزه‌های دفاعی و نظامی، اقتصادی و مدیریت مصرف انرژی را مورد تاکید قرار داد و وحدت و همدلی حول محور ولایت فقیه را کلید دستیابی به این هدف عنوان کرد.

امام جمعه کرمان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید تهرانی مقدم، قهرمان عرصه موشکی، نقش وی در پیشرفت حوزه دفاعی و بازدارندگی کشور را ستود.

علیدادی سلیمانی همچنین با اشاره به تقارن آبان ماه با سالروز واقعه تاسوعا و عاشورای سال ۵۷ و روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، از تبدیل شدن علم به ابزاری در دست قدرت‌های سلطه‌گر انتقاد کرد و رفتار رئیس جمهور آمریکا را نمونه‌ای از این سوء استفاده برشمرد.

 

منبع: خبرگزاری صداوسیما 

برچسب ها: نماز جمعه‌ ، وحدت
خبرهای مرتبط
امام جمعه کرمان: کلام مؤثر، کلید تربیت دینی و مبارزه با استکبار است ‏ 
امام جمعه کرمان: شهید فهمیده الگوی نوجوانان و جوانان؛ لزوم مقابله با جنگ ادراکی دشمن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لزوم نظارت دقیق بر عملکرد تعاونی‌ها برای پیشگیری از پرونده‌های کثیرالشاکی
آخرین اخبار
لزوم نظارت دقیق بر عملکرد تعاونی‌ها برای پیشگیری از پرونده‌های کثیرالشاکی