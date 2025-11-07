‏باشگاه خبرنگاران جوان- حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان، در خطبه‌های نماز جمعه با تاکید بر اهمیت ساخت ایران قوی، گفتمان اخلاق، معنویت و حفظ حقوق انسان و انسانیت را از ضروریات این مهم دانست.

وی با اشاره به لزوم درک و تحلیل درست وقایع توسط مردم، عمل منسجم و قوی در حوزه‌های دفاعی و نظامی، اقتصادی و مدیریت مصرف انرژی را مورد تاکید قرار داد و وحدت و همدلی حول محور ولایت فقیه را کلید دستیابی به این هدف عنوان کرد.

امام جمعه کرمان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید تهرانی مقدم، قهرمان عرصه موشکی، نقش وی در پیشرفت حوزه دفاعی و بازدارندگی کشور را ستود.

علیدادی سلیمانی همچنین با اشاره به تقارن آبان ماه با سالروز واقعه تاسوعا و عاشورای سال ۵۷ و روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، از تبدیل شدن علم به ابزاری در دست قدرت‌های سلطه‌گر انتقاد کرد و رفتار رئیس جمهور آمریکا را نمونه‌ای از این سوء استفاده برشمرد.

منبع: خبرگزاری صداوسیما