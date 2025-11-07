سومین نمایشگاه هنرمندان مهاجر افغانستانی در شهر مشهد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- علی رسولی، مسئول خانه هنر مهاجرین، در حاشیه نمایشگاه هنرمندان مهاجر افغانستانی گفت: «این سومین نمایشگاه خانه هنر مهاجرین است که امسال برگزار می‌شود. هدف از برپایی آن، شناسایی هنرمندان مهاجر و فراهم‌کردن بستری برای نمایش آثار هنری آنان است.»

وی افزود: «در این نمایشگاه ۳۵ هنرمند مهاجر آثار خود را در رشته‌های خطاطی، نقاشی، سنگ‌تراشی و سفال‌گری به نمایش گذاشته‌اند.»

به گفته رسولی، استقبال شهروندان مشهدی و هنرمندان بومی از این رویداد، نشان‌دهنده پیوند فرهنگی میان مردم دو کشور و اهمیت هنر به‌عنوان زبان مشترک انسان‌هاست.

این نمایشگاه در محل خانه هنر مهاجرین افغانستانی، واقع در محله گلشهر مشهد، برپا شده و به‌مدت سه روز از ۱۵ تا ۱۷ آبان‌ماه پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

بازدیدکنندگان می‌توانند از ساعت 16 صبح تا 20 عصر از آثار متنوع این هنرمندان دیدن کنند.