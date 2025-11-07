باشگاه خبرنگاران جوان _ سید علی مدنی زاده در دیدار با تولیت آستان قدس رضوی و جمعی از فعالان اقتصادی کشور در مشهد گفت: هر اندازه تصویر آینده واضح‌تر باشد، انگیزه فعالیت، تولید و سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود.

وی خطاب به فعالان اقتصادی اظهار کرد: شما به‌عنوان نیروهای خط مقدم جنگ اقتصادی، نقش مهمی در افزایش امید در بازارهای مالی دارید.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: همه ما مسوولیم که برای مردم و اقتصاد کشور چشم‌انداز، آرامش و جهت حرکت ایجاد کنیم.

وی اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، دشمن تلاش کرد با ایجاد فضای نااطمینانی به اقتصاد کشور ضربه بزند، این مشکلات بیش از آنکه ریشه اقتصادی داشته باشند، اثر شرایط روانی بودند.

تهدیدهای دشمن موجب تقویت زیرساخت‌ها شد

معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبر معظم انقلاب نیز اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان انقلاب از جنگ تحمیلی هشت‌ساله گرفته تا تحریم‌های اقتصادی، همه تلاش خود را برای توقف حرکت ملت ایران به‌کار گرفتند.

محمدجواد ایروانی ادامه داد: این تهدیدها موجب تقویت زیرساخت‌های مهم کشور و افزایش ظرفیت مقاومت در حوزه‌های اقتصادی شد.

وی تأکید کرد: مسوولیت فعالان اقتصادی امروز بسیار سنگین است. راهبرد اصلی که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید دارند، تولید است.

معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبر معظم انقلاب گفت: تولید باید محور همه تصمیم‌ها و سیاست‌ها باشد و هر بخش اقتصادی جایگاه خود را در پیشبرد تولید ملی تعریف و تقویت کند.

ایروانی افزود: آستان قدس رضوی در دوره‌های اخیر گام‌های مهمی در شفافیت مالی، سامان‌دهی نذورات، مدیریت موقوفات و بهره‌وری موقوفات برداشته است.

وی اضافه کرد: برنامه‌های جدید عمرانی و خدماتی آستان قدس رضوی، از جمله طرح‌های توسعه‌ای حرم مطهر، نقش مهمی در خدمت‌رسانی به میلیون‌ها زائر دارد و با مدیریت دقیق، شفافیت و سامان‌دهی مالی همراه بوده است.

فاصله تا نقطه مطلوب عرصه فرهنگی

تولیت آستان قدس رضوی نیز گفت: وظیفه این آستان قدس فقط مرقدداری و رسیدگی به امور ظاهری حرم نیست، خدمت به زائران و فراهم‌کردن امکانات شایسته برای زیارت، افتخار بزرگ ماست؛ اما این پایان کار نیست و هدف والاتر آن است که ارتباط مردم با امام زنده و مستمر باقی بماند.

آیت الله احمد مروی افزود: مردم باید حضور امام را در زندگی خود احساس کنند، زمانی که خدمات اجتماعی به نام امام رضا(ع) انجام می‌شود، مردم این خدمت را از جانب خود آن حضرت می‌دانند و حقیقت نیز همین است که هرچه هست از برکت آن امام بزرگوار است.

وی تأکید کرد: برای تعمیق محبت و ارتباط مردم با امام رضا(ع)، باید در حوزه فرهنگی و معرفتی کار کنیم که هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

تولیت آستان قدس رضوی اضافه کرد: همچنین در عرصه خدمات اجتماعی باید مردم حضور امام را در زندگی روزمره خود لمس کنند، در این صورت عشق به امام، استوارتر و ریشه‌دارتر خواهد شد.

