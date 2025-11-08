عضو هیات دبیران کمیته آماتوری انجمن نجوم در توضیح وجود یو جرم سماوی گفت: این جرم موسوم به ۳آی اطلس، جرم بین‌ستاره‌ای است که توسط سامانه هشدار نهایی سیارک‌ها کشف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ منصوره شوشتری* - مدرس نجوم و عضو هیات دبیران کمیته آماتوری انجمن نجوم در توضیح وجود یو جرم سماوی گفت: این جرم موسوم به ۳آی اطلس، جرم بین‌ستاره‌ای است که توسط سامانه هشدار نهایی سیارک‌ها کشف شده و اکنون نیز در مسیر هذلولی خود از منظومه شمسی خارج شده است.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، ورود یک مهمان مرموز از اعماق کهکشان به منظومه شمسی طی ماه‌های اخیر هم برای دانشمندان جالب توجه بود و هم خبر داغی برای بعضی رسانه‌ها شد. از یک سو برخی منابع ادعا کردند این جرم سماوی مانند ستاره‌ای سبز در آسمان شب می‌درخشد یا نشانه‌ای از پایان جهان است و از سوی دیگر سرعت بالا و شکل غیرکروی این دنباله‌دار سبب شد شماری از وبسایت‌ها و صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی آن را سفینه‌ای تلقی کنند که از سوی موجودات هوشمند فرازمینی راهی زمین شده است.

دنباله دار میان ستاره ای

احمد سراستاد، مدرس نجوم و عضو هیات دبیران کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران در پاسخ به سوالی در مورد ماهیت این جرم گفت: مردم در طول تاریخ در آسمان شب، اجرامی درخشان همراه با دمی نورانی را می‌دیدند که چند روز تا چند هفته در آسمان نورافشانی می‌کرد. آنها نام این اجرام آسمانی را «ستاره دنباله‌دار» گذاشته بودند که برای آنها معمولا شوم و بداقبال تلقی می‌شد. بعدها مشخص شد آنها ستاره نیستند، بلکه گلوله‌های یخ و غباری هستند که از اعماق منظومه شمسی به خورشید نزدیک می‌شوند و با نزدیک شدن به آن، یخ‌هایشان تبخیر شده و دنباله تماشایی پیدا می‌کنند.

وی افزود: اما جرم آسمانی ۳آی/اَطلس (3I/ATLAS) این تعریف را به چالش کشید.  اخترشناسان در سال ۲۰۱۹، در پروژه‌ای به‌نام ATLAS مخفف «سامانه هشدار نهایی برخورد سیارک‌ها»، جرمی را شناسایی کردند که تصور می‌شد یک دنباله‌دار ساده است اما بعد معلوم شد، یک جرم بین‌ستاره‌ای است.

۳ آی/اطلس سومین جرم شناخته‌شده پس از «اوموآموا» و «بوریسوف» است که از خارج منظومه شمسی به ملاقات ما آمده است و در دهم تیر ۱۴۰۴ از سوی سامانه اطلس شناسایی شد.

سراستاد افزود: منشا فرامنظومه شمسی این جرم و سرعت بالای ۶۱ کیلومتر بر ثانیه معادل بیش از ۲۰۰ هزار کیلومتر بر ساعت آن باعث شد شایعاتی مبنی بر اینکه یک سفینه فضایی است یا از طرف موجودات فرازمینی گسیل شده، تقویت شود.

اجرام بین‌ستاره‌ای پیشتر هم وارد منظومه شمسی شده بودند

این مدرس نجوم تاکید کرد: پس از انتشار اخبار اولیه، برخی رسانه‌ها این موضوع را پررنگ کردند. البته چنین شایعاتی پیش‌تر نیز در مورد دو جرم میان‌ستاره‌ای دیگر که اشاره کردیم نیز مطرح شده بود. اما همان‌طور که مشخص شد، هیچ نشانه‌ای از رفتار غیرعادی در آن اجرام وجود نداشت.

تصویر ثبت شده از دنباله دار میان ستاره ای توسط تلسکوپ هابل

تلسکوپ فضایی هابل این تصویر را از دنباله‌دار میان‌ستاره‌ای ۳I/ATLAS در ۳۰ تیر ۱۴۰۴، زمانی که این دنباله‌دار در فاصله ۴۴۵ میلیون کیلومتری از زمین بود، ثبت کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این اولین بار است چنین اجرامی در منظومه شسی دیده می‌شوند، گفت: خیر، این اجرام پیش‌تر هم بارها وارد منظومه شمسی شده بودند اما انسان به دلیل نداشتن فناوری شناسایی آنها، اطلاعی از آنها نداشته است. البته در مورد ۳آی/اطلس حتی شایعه شده بود قرار است با زمین برخورد کند که با توجه به داده‌های علمی و اینکه نزدیک‌ترین فاصله‌اش به زمین حدود ۲۷۰میلیون کیلومتر یعنی بیش از فاصله مریخ تا خورشید بوده، شایعه‌ای بی پایه است.

سراستاد در پاسخ به این سوال که سرنوشت این دنباله‌دار چه خواهد شد؟ توضیح داد: این دنباله‌دار اکنون از نزدیک‌ترین فاصله‌اش با زمین گذشته و در مسیر حرکت روی مدار هذلولی خود، راه خروج از منظومه شمسی را در پیش گرفته است.

* کارشناس علم و فرهنگ

برچسب ها: دنباله‌دارها ، اجرام آسمانی ، منظومه شمسی
خبرهای مرتبط
دانستنی فضا ؛
پلوتو سیاره است یا جرم آسمانی؟
در اولین ساعات روز چشم هایتان را آسمانی کنید
کشف میلیون‌ها اجرام بین ستاره‌ای پنهان در منظومه شمسی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
چطور آمریکا با اون همه ادعا نتونست یه عکس واضح ازش بگیره ؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خاک بر سر آمریکا که با اینهمه هابل و جیمز وب و کوفت و زهر مار نتونست یه عکس درست و‌درمون ازش بگیره ببینیم چیه
۰
۱
پاسخ دادن
ایران در مسیر از دست دادن استعداد‌های طلایی+ فیلم
آموزش ترکیبیات باید وارد کتاب‌های درسی شود+ فیلم
اجرای سیاست‌های تشویقی برای فرزند آوری/ نرخ باروری در مناطق شمالی تهران پایین‌تر از جنوبی است
روش جدید درمان سرطان با از کار انداختن گیرنده‌های چشایی آن
اصلاح نظام تصمیم‌گیری/ تصمیم‌گیری فوری برای بحران‌های فوری اقتصاد در دستگاهی فرابخشی
هندی‌ها از هوا، آب تولید کردند
نشان عالی کیفیت در صنعت اپراتوری به مدیرعامل همراه اول اعطاء شد
چالش تغییر اقلیم نیاز به سند دانش‌بنیان و دانشکده میان‌رشته‌ای دارد
بیماران دیابتی می‌توانند در حد اعتدال از قند و شیرینی استفاده کنند
جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان» برگزار می‌شود
آخرین اخبار
نوآوری و سرمایه‌گذاری؛ محور حضور همراه اول در کیش اینوکس ۱۴۰۴
دستورالعمل اجرایی انتخابات شورای دانش‌آموزی ابلاغ شد
نباید در فضای مجازی تابع قوانین دیگر کشور‌ها باشیم
بیش از ۸۰ درصد بیماری‌های ستون فقرات نیاز به عمل جراحی ندارد
اجرای سیاست‌های تشویقی برای فرزند آوری/ نرخ باروری در مناطق شمالی تهران پایین‌تر از جنوبی است
نشان عالی کیفیت در صنعت اپراتوری به مدیرعامل همراه اول اعطاء شد
اصلاح نظام تصمیم‌گیری/ تصمیم‌گیری فوری برای بحران‌های فوری اقتصاد در دستگاهی فرابخشی
روش جدید درمان سرطان با از کار انداختن گیرنده‌های چشایی آن
دستورالعمل برگزاری «جشنواره مدرسه‌ای نقشینه» ابلاغ شد
لزوم بهره‌گیری از ظرفیت ایران در زمینه گردشگری سلامت/ جایگاه طب ایرانی در درمان ناباروری
تأکید بر گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی ایران و روسیه
جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان» برگزار می‌شود
دارو‌های مسکن می‌توانند علت سردرد باشند!
چالش تغییر اقلیم نیاز به سند دانش‌بنیان و دانشکده میان‌رشته‌ای دارد
هندی‌ها از هوا، آب تولید کردند
بیماران دیابتی می‌توانند در حد اعتدال از قند و شیرینی استفاده کنند
آموزش ترکیبیات باید وارد کتاب‌های درسی شود+ فیلم
ایران در مسیر از دست دادن استعداد‌های طلایی+ فیلم
آغاز دور جدید حراج شماره‌های رند همراه اول
پیراهن تیم ملی فوتسال دانش‌آموزان رونمایی شد/ نگاه راهبردی به ورزش مدارس
ابتلای ۵ درصد از مردان به مشکلات پروستات + فیلم
وزیر ارتباطات: «جی‌نف» باید ظرف یک‌سال آینده نهایی شود