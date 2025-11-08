باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد - محمدعلی طالبی در چهارمین جلسه شورای معادن استان کرمان که در سالن پیامبر اعظم کرمان برگزارشد، گفت: ما تعدادی معادن ارزشمندی داریم که امکان ایجاد واحدهای فرآوری در محل معدن را دارند و تعدادی هم معادن داریم که امکان فرآوری در محل را به سبب نبود امکانات زیرساختی ندارند، که این نوع دوم باید واحدفرآوری خود را در نقطه دیگر ایجاد کند یا ماده استخراج شده به واحد فرآوری مشابه داده شود تا در استان خودمان فرآوری انجام شود.
وی افزود: ممکن است برای برخی واحدها توجیه اقتصادی برای ایجاد زنجیرههای بعدی مثل واحدفرآوری وجود نداشته باشد که ما اینها را مشمول الزام واحدفرآوری نمیکنیم، اما یک کمیته باید تشخیص دهد فلان معدن با چه ظرفیتی در استان است.
وی تاکبد کرد: نیازمند ایجاد واحدهای فرآوری معدنی در استان هستیم چرا که این واحدها خود به ایجاد چندهزار شغل میانجامد و برای همین برای این معادن بزرگ مقیاس الزام واحد فرآوری مطرح میشود.
استاندار کرمان گفت: اینکه هرکسی برای خود معدنی بگیرد وارد فرآیند دلالی شود باید کنارگذاشته شود.
طالبی تصریح کرد: در روزهای آینده کلنگ ایجاد یکی از بزرگترین واحدهای فرآوری سیلیس و شیشه در کرمان به زمین زده میشود. اگر همه به اجرای این سیاست کمک کنند صدها واحد ایجاد و تعداد شغل زیادی نیز ایجاد میشود.
وی همچنین از ایجاد کارگروهی برای تشخیص میزان حقوق دولتی پرداختی بر اساس استخراج، خبر داد.
طالبی اظهار کرد: ظرفیتهای خوبی در قانون معادن و یا برنامه هفتم داریم مشوقهایی برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی و نیز دستورهایی برای هوشمندسازی معادن که ما به عنوان استان اول معدنی کشور، باید پیشتاز هوشمندسازی معادن باشیم.
طالبی بیان کرد: وضعیت اجرای مصوبات قبلی شورای معادن باید بررسی و به شورا گزارش داده شود.
وی افزود: برای خیلی پروژههایی که چشم ما به مسئولیتهای اجتماعی است میتوانند معادن از معافیت قانونی حقوق دولتی معادن استفاده کنند.
وی تصریح کرد: باید با استفاده از ظرفیتهایی که قانون برنامه هفتم وقانون شورای معادن به ما داده است بتوانیم اولویتهای استان را دنبال کنیم.