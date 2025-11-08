مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، از تمایل کشور‌های متعددی برای خرید دارو‌های بیولوژیک از ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر عبدالهی‌اصل مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو،گفت: بیش از ۸۰ درصد صادرات دارویی کشور مربوط به محصولات بیوتکنولوژیک است و در صورت گسترش همکاری‌های بین‌المللی، کشور‌های متعددی تمایل به خرید دارو‌های بیولوژیک ایرانی دارند.

وی با اشاره به روند نظارت بر تولید دارو‌های بیولوژیک اظهار کرد: این دارو‌ها تحت لیسانس شرکت‌های معتبر خارجی تولید می‌شوند و علاوه بر نظارت وزارت بهداشت، شرکت صاحب لیسانس نیز بر فرآیند تولید و کیفیت محصول نظارت دارد.

عبدالهی اصل افزود: خطوط تولید دارو‌های بیوتک دو مرحله ارزیابی را پشت سر می‌گذارند؛ نخست از سوی شرکت اصلی و سپس توسط وزارت بهداشت تا اطمینان کامل از کیفیت محصول حاصل شود.

مدیرکل دارو تصریح کرد: برای صادرات دارو‌های بیولوژیک دو شرط اساسی وجود دارد؛ نخست درج مجوز صادرات در قرارداد بین شرکت ایرانی و صاحب لیسانس خارجی، و دوم گسترش روابط بین‌المللی با کشور‌های همسو که این امر زمینه افزایش صادرات را فراهم می‌کند.

ایران در حال حاضر یکی از کشور‌های پیشرو منطقه در تولید دارو‌های بیوتکنولوژیک است و سهم این محصولات از صادرات دارویی کشور بیش از ۸۰ درصد برآورد می‌شود.

منبع: سازمان غذا و دارو

