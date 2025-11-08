باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد - سیدمهدی حسینینژاد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) شمال کرمان، در چهارمین جلسه شورای معادن استان کرمان که در سالن پیامبر اعظم (ص) برگزار شد، با اشاره به تحولات مثبت در حوزه حقوق دولتی معادن، خواستار همکاری دانشگاههای استان در این زمینه شد.
وی گفت: خوشبختانه اتفاقات خوبی در خصوص بازگشت حقوق دولتی معادن رخ داده است. با توجه به غنای منابع معدنی استان، باید واحدهای معدنی که درخواست محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی دارند، مورد بررسی قرار گیرند.
حسینینژاد با اشاره به معافیتهای حقوق دولتی برای واحدهایی که در احداث نیروگاههای خورشیدی مشارکت میکنند، افزود: از ظرفیت هوشمندسازی معادن میتوان بهره برد که برای استفاده اصولی از آن، همکاری با دانشگاهها ضروری است.
او ادامه داد: فرصت استثناییای برای دانشگاههای استان فراهم شده تا در حوزه معادن نقش مؤثری ایفا کنند.
رئیس سازمان صمت شمال کرمان اظهار کرد: حقوق دولتی معادن استان از ۷۶ میلیارد تومان در سال ۹۴ به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است. این رقم نشاندهنده تأثیرپذیری این بخش از پیگیریهای دقیق و برنامهریزیهای هدفمند است.
وی با اشاره به قوانین مربوطه، گفت: در قانون معادن و همچنین قانون بودجه، تا ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استان بازمیگردد. این موضوع اهمیت پیگیریهای استانی برای احقاق حق را دوچندان میکند.
حسینینژاد همچنین به دستورالعمل تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن اشاره کرد و گفت: بر اساس این دستورالعمل، تا ۸ درصد از حقوق دولتی معادن میتواند در توسعه زیرساختهای همان معدن مصرف شود. همچنین، معافیت ۲۰ درصدی حقوق دولتی برای هر یک از معادن، فرصتی است که باید با رایزنیهای لازم از آن بهرهبرداری شود.
وی ضمن اشاره به رشد مطلوب درآمدهای مالیاتی استان، گفت: امیدواریم بتوانیم از این ظرفیتهای مالی برای توسعه اقتصادی استان استفاده کنیم.
رئیس سازمان صمت شمال کرمان همچنین به مشکلات معادن شهرستان کوهبنان پرداخت و گفت: در این شهرستان، مواد معدنی بدون فرآوری استخراج میشوند. پیشنهاد میشود در مزایده پهنههای معدنی، ایجاد واحد فرآوری به عنوان شرط مدنظر قرار گیرد — شرطی که میتواند برای کل استان نیز الزامی شود.
در این جلسه، نماینده معدن ابتلخون سیرجان نیز به طرح ریل سیرجان–کرمان اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسیهای اولیه توسط کارشناسان یوگسلاوی، ذخیره این معدن یک میلیون تن برآورد شده بود، اما اکتشافات جدیدتر، ذخیرهای حدود ۶ میلیون تنی را تأیید کرده است.
وی افزود: خط ریل پیشبینیشده بر روی یکی از رگههای قوی و بزرگ ماده معدنی و همچنین خط گسل عبور خواهد کرد که علاوه بر حبس ذخایر، ممکن است در طراحی پیتهای آینده ایجاد مشکل کند.
در پایان، درخواست تعدادی از معادن مس، سنگآهن و سرب و روی استان برای محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی مورد بررسی و تصمیمگیری شورای معادن قرار گرفت.