باشگاه خبرنگاران جوان -احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی؛ با تقدیر از حضور ارزشمند دانش آموزان، همکاران فرهنگی، مدیران و موسسان مدارس غیردولتی در راهپیمایی عظیم سیزده آبان ماه گفت : رخدادهای بزرگ این روز باید به نسل جدید انتقال یابد و دانش آموزان با تاریخ مهم انقلاب آشنا شوند .

وی در ادامه با اشاره به توجه ویژه رییس جمهور به آموزش و پرورش و دغدغه مندی دولت چهاردهم به این موضوع ، اظهار کرد: حرکت در مسیر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اسناد بالادستی از مهمترین تکالیف ما در رسیدن به اهداف عالی نظام تعلیم و تربیت کشور است که در این زمینه باید هم زیرساخت های سخت افزاری شامل فضا ، تجهیزات و امکانات لازم را فراهم کنیم و هم در حوزه نرم افزاری ، برنامه ریزی آموزشی و پرورشی و ارتقای کیفیت را مورد غفلت قرار ندهیم .

معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه پایه و اساس اقتدار و مرجعیت علمی از آموزش و پرورش شروع می شود ، تصریح کرد: تربیت نیروی انسانی کارآمد ، فعال و کنشگر نیز در آموزش و پرورش شکل می گیرد و لذا باید توجه داشت که هم تولید علم و هم تربیت نیروی انسانی موثر و توانمند منوط به داشتن آموزش و پرورشی پویا و قدرتمند است .

رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نظام آموزش و پرورش در تمام دنیا ماموریت و اهداف مشخصی دارد ، گفت : تعلیم و تربیت در کشور ما نیز دارای اهداف مشخص و‌تعیین شده ای است که همگی مدارس غیردولتی نیز موظف به حرکت در چارچوب های مشخص شده آن هستند و هیچ مدرسه غیر دولتی حق خروج از ساختار نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور را ندارد و همه باید تابع سیاست های دستگاه آموزش و پرورش کشور حرکت کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تشکیل کمیته رصد، پایش و مداخله در سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش ، گفت: در این طرح کلیه مدارس غیر دولتی در سراسر کشور مورد رصد ، تحلیل و بررسی قرار می گیرند تا با آسیب شناسی لازم بتوانیم نسبت به رفع مسئله اقدام به موقع و صحیح انجام دهیم.