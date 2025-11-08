باشگاه خبرنگاران جوان - حسین زاده سرپرست اداره کل شیلات مازندران گفت: نخستین قفس تمامفلزی پرورش ماهی در دریا با ظرفیت تولید حدود ۲۵۰ تن ماهی در منطقه انارور شهرستان نوشهر در حال اجرا است.
او با بیان اینکه این طرح هماکنون با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصدی مراحل نهایی خود را میگذراند، افزود: این سازه با طراحی شناور، قابلیت استفاده دوگانه در پرورش ماهی و گردشگری دریایی را دارد و امکان نصب صفحههای خورشیدی بر روی آن پیشبینی شده است.
حسین زاده این طرح را از جمله طرحهای مطالعهشده و نوآورانه استان برشمرد و گفت: همه ظرفیتهای شیلات برای به ثمر رسیدن این طرح بکار گرفته خواهد شد.
سرپرست اداره کل شیلات مازندران افزود: مقرر شده است ۵۰ قفس دریایی با ظرفیت تولید بیش از یکهزار تن ماهی امسال در آبهای ساحلی مازندران نصب شد که در مقایسه با پارسال افزایش قابلتوجهی دارد.
حسین زاده گفت: هزینه نصب هر قفس دریایی حدود ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان برآورد میشود.
در طرح پرورش ماهی در قفس ماهیهایی با وزن اولیه ۵۰۰ تا ۶۰۰ گرم از نیمه آذر در قفسها رهاسازی و پس از گذشت حدود ۶ ماه، به وزن ۲.۵ تا ۳ کیلوگرم برداشت میشوند.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران