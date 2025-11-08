رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از آغاز ثبت نام وام‌های دانشجویی خبرداد و گفت: ثبت نام وام‌های تحصیلی، ودیعه مسکن و ضروری از امروز آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - شاپور رمضانی رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: از امروز شنبه ۱۷ آبان ثبت‌نام وام‌های دانشجویی در سه بخش تحصیلی، ودیعه مسکن و ضروری آغاز می‌شود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد: این وام‌ها شامل وام‌های تحصیلی، ودیعه مسکن و وام ضروری است. میزان پرداخت وام تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب ۵، ۷/۵ و ۱۰ میلیون تومان است که برای دانشجویان متأهل این مبلغ به دو برابر افزایش می‌یابد.

همچنین، دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی، مبلغ ۳ میلیون تومان، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای، مبلغ ۵ میلیون تومان و دانشجویان دکترای تخصصی (PH.D) مبلغ ۷ میلیون تومان نیز وام شهریه دریافت خواهند کرد.

رمضانی با اشاره به تسهیلات ودیعه مسکن برای دانشجویان متأهل، توضیح داد که این تسهیلات به دو بخش استان تهران و سایر شهرستان‌ها تقسیم می‌شود. وی افزود: میزان تسهیلات ودیعه مسکن برای دانشجویان استان تهران ۲۰۰ میلیون تومان است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان همچنین افزود: پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به شهر‌های با جمعیت بالای ۵۰۰ هزار نفر و پایین‌تر نیز تقسیم می‌شود؛ به عبارت دیگر، میزان تسهیلات برای دانشجویان در شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر ۱۵۰ میلیون تومان و برای شهر‌های پایین‌تر ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

رمضانی میزان تسهیلات ضروری را نیز ۱۰ میلیون تومان برای هر دانشجو اعلام کرد.

رئیس سازمان امور دانشجویان، پیشتر گفته بود دانشجویان می‌توانند از طریق سامانه صندوق رفاه، درخواست وام‌های تحصیلی خود را ثبت کنند و پیش‌بینی می‌شود که این وام‌ها ظرف مدت یک ماه به دانشجویان پرداخت شود.

