به گفته مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س) ۱۴ زندانی جرائم غیر عمد از زندان‌های کرمان و جیرفت آزاد می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان-آذر عسکرپور- سید حجت الله موسوی قوام با اشاره به اینکه این تعداد زندانی با مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از زندان‌های کرمان و جیرفت آزاد می‌شوند، گفت: این تعداد زندانی جرائم غیر عمد محکومین بدهکار مالی، مهریه و نفقه بوده‌اند.

مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان کل مبلغ بدهی این تعداد زندانی جرائم غیر عمد را ۹۰ میلیاردتومان اعلام کردو اظهارداشت:از این مبلغ ۸۰ میلیاردتومان رضایت شاکی اخذ شده و مابقی از طریق ستاد دیه استان، ستاد دیه کشور و کمک خیرین تامین شده است.

موسوی قوام گفت:در حال حاضر ۳۴۰ زندانی جرائم غیر عمد در سطح استان با مبلغ ۶۰ میلیارد تومان بدهی منتظر دستان پر مهر خیرین هستند تا به آغوش زندگی برگردند.

