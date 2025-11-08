باشگاه خبرنگاران جوان - ۱۵ آبان‌ماه، سالگرد درگذشت جرج جرداق، ادیب، نویسنده، شاعر و نمایشنامه‌نویس توانا و سرشناس مسیحی لبنان بود. وی غروب عاشورای ۱۳۹۳ هجری شمسی و در ۸۳ سالگی در بیروت جان به جان‌آفرین تسلیم کرد.

ایرانیان و قاطبه شیعیان جهان و دیگر مسلمانان و مسیحیان عالم، جرداق را از دیرباز می‌شناسند و به‌درستی، وی را عاشق امام علی«ع» می‌دانند. کتاب پنج جلدی «امام علی؛ صدای عدالت انسانی» اثر ماندگار و جاودانه علمی و ادبی او بود که نیم قرن پیش به زیور طبع آراسته شد و تاکنون بیش از ۲ میلیون نسخه از آن در سراسر جهان به فروش رفته است.

«علی و حقوق بشر»، «میان علی و انقلاب فرانسه»، «علی و سقراط»، «علی و زمانه او»، «علی و قومیت عرب» و بالاخره ضمیمه بزرگ این مجموعه با نام «شگفتی‌های نهج‌البلاغه» عناوین پنج جلد کتاب بی‌نظیر و بی‌بدیل او پیرامون شخصیت فراانسانی و والای مولی‌الموحدین و سیدالمتقین حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب«ع» بود.

در نیمه دهه ۹۰ قرن گذشته، در راستای مسئولیت فرهنگی‌ام در لبنان با جرج جرداق مراوده و رفت‌وآمد داشتم. همواره دغدغه کتاب و کتابخانه شخصی‌اش را داشت. او که به‌تنهایی زندگی می‌کرد، کتاب یگانه انیس و مونسش بود و سراسر گوشه و کنار خانه و محل کار و زندگی‌اش را کتاب در برگرفته بود و به‌سختی می‌شد جایی برای نشستن در منزلش پیدا کرد. ابتدا باید کتاب‌ها را جابه‌جا کرد تا اندک جایی یافت برای گفت‌وگو با این اندیشمند بزرگ.

در سال‌های میانی دهه ۹۰ قرن گذشته او را متقاعد کردیم سفری به ایران داشته باشد و با ایرانیان که سال‌های سال او را می‌شناختند، به گفت‌وگو بنشیند. این پیشنهاد را به‌سختی پذیرفت، چراکه تا آن زمان هرگز سوار هواپیما نشده بود و از مسافرت با هواپیما واهمه داشت. به همین دلیل سفر زمینی پیشنهادی ما را برگزید و با طی کردن راه طولانی لبنان تا ایران و عبور از شهرهای بیروت، حلب و چندین شهر ترکیه وارد ایران شد تا در جمع دوستدارانش در شهر قم حضور یابد.

سفر به ایران، جرداق را بسیار به وجد آورد و از اینکه اینقدر مرید داشت، شگفت‌‌زده شده بود. با خاطراتی بسیار زیبا و وصف‌ناپذیر و پس از روزها دیدار و گفت‌وگو با علما و اندیشمندان قم، همان مسیر طولانی و پرمخاطره را طی کرد و به بیروت بازگشت.

یک بار دیگر سال ۱۳۷۸ به دعوت آقای البابطین ادیب کویتی و رئیس مؤسسهٔ آفرینش‌های ادبی البابطین به ‌منظور شرکت در همایش بزرگ و بین‌المللی شعر سعدی به ایران آمد و به‌راستی ستارهٔ این همایش بود. بنده هم توفیق همراهی و مصاحبت او را در تهران و شیراز داشتم.

نخستین‌بار بود که بر آرامگاه سعدی و حافظ حاضر می‌شد که سخت شیفتهٔ آنان بود. باز هم در طول سفر، دغدغهٔ کتابخانه شخصی‌اش را داشت! شنیدم تا واپسین لحظات زندگی نیز همین دغدغه به همراهش بود.

مؤسسهٔ آفرینش‌های ادبی البابطین کویت یک ماه قبل از فوت، وی را برنده جایزه ۵۰ هزار دلاری نوآفرینی و ابداع در شعر و ادبیات معرفی کرد ولی پزشکان او را از سفر بازداشتند. اینکه یک نویسنده، شاعر و هنرمند مسیحی چنین شود بیش از همه یک حقیقت را به ما یادآوری می‌کند: علی«ع» با قدرت جاذبهٔ بی‌نظیرش تجلیگاه و محور وحدت ادیان است. و به گفته خود جرج جرداق: «ای دنیا! چه می‌شد اگر تمام نیروهای خود را فشرده ‌‌سازی و در هر زمان مردی چون علی را با خرد و قلب و زبان و ذوالفقارش بیاوری؟»

