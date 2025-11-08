یاشگاه خبرنگاران جوان- مرضیه سادات حسینی- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: استان کرمان، پهناورترین استان کشور با ۱۱.۲ درصد مساحت کل کشور و جمعیتی بالغ بر ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر (معادل ۴ درصد جمعیت کشور) است.

وی افزود: تراکم جمعیت در این استان ۱۸.۵ نفر در هر کیلومتر مربع است، در حالی که این رقم در کل کشور ۵۲.۱ نفر است. این موضوع نشان‌دهنده پهناوری استان و دشواری ارائه خدمات در آن است و ما باید تلاش بیشتری برای ارائه خدمات به مردم داشته باشیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر، سهم کرمان از تولید ناخالص ملی ۴ درصد است. سهم صنعت و معدن از کل این تولید ۴۹ درصد، خدمات ۳۵ درصد و کشاورزی ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی استان را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که در کشور، سهم کشاورزی ۸ درصد، صنعت و معدن ۳۲ درصد و خدمات ۶۰ درصد است.

وحیدی افزود: ۳۹ درصد اشتغال استان در بخش خدمات است. سهم بخش کشاورزی ما در اشتغال ۱۴ درصد و سهم خدمات کشور ۵۲ درصد است و مابقی به صنعت و معدن اختصاص دارد.

وی تصریح کرد: در استان کرمان، سهم اشتغال در بخش کشاورزی ۴۰ درصد است، اما ارزش افزوده و درآمد بالایی برای این بخش ایجاد نمی‌شود. بنابراین، باید زنجیره تولید ایجاد شود تا درآمد مناسب‌تری حاصل گردد.

مدیر برنامه استان کرمان با اشاره به سرشماری کشاورزی ۱۴۰۳ گفت: این سرشماری پس از ۱۰ سال انجام شد و به دلیل اشتغال ۴۰ درصدی در بخش کشاورزی، نتایج آن بسیار مهم بود.

وحیدی گفت: در مقایسه با سال ۱۳۹۳، تعداد بهره‌برداران ما ۳۳۷ هزار و ۱۵۴ نفر بوده که رشد ۳۵ درصدی داشته است و سهم بهره‌برداری از کل کشور ۷.۹ درصد است. ما در سطح کشور رتبه اول را در تعداد بهره‌برداران داریم.

وی افزود: تقسیم ارث زمین‌های کشاورزی، که می‌تواند اثر منفی بر کشاورزی ما داشته باشد، علت اصلی افزایش تعداد بهره‌برداران است.

وی تاکید کرد: یکی از برنامه‌های عمده استان، ایجاد شرکت‌های کشاورزی برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی است. ما رتبه اول را در اراضی باغی با رشد ۱۷ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳ داریم. همچنین، رتبه اول را در کشت زراعی و رتبه دوم را در کشت کنجد و هندوانه دارا هستیم.

وحیدی تصریح کرد: ما باید فرآوری این محصولات را توسعه دهیم استان کرمان رتبه اول را در سطح زیر کشت محصولات باغی مانند گردو، خرما، به، پسته و بادام دارد و رتبه دوم را در تولید پرتقال، گریپ فروت و بادام در کشور دارا است.

رئیس سازمان برنامه گفت: ما رتبه اول بهره‌برداری از کشت گلخانه‌ای را داریم که ۵ درصد افزایش در یک دهه اخیر داشته است.

وی گفت: با توجه به کمبود شدید آب در استان، تاکنون ۲۵ درصد از اراضی کشاورزی استان تحت فشار [کم‌آبی]قرار دارند و مابقی به صورت سنتی آبیاری می‌شوند.

استان کرمان رتبه سوم را در تعداد دام سبک دارد و رشد ۵۰ درصدی در مقایسه با سال ۱۳۹۳ داشته است. در پرورش زنبور عسل نیز رتبه نهم را دارا هستیم و نسبت به سال ۱۳۹۳، ۵۸ درصد رشد داشته‌ایم.

وی بیان کرد: خرد شدن اراضی کشاورزی از چالش‌های عمده کشاورزی است و در نتیجه، امکان استفاده از مکانیزاسیون کشاورزی را کاهش می‌دهد.

وحیدی تصریح کرد: اگر تجمیع اراضی انجام شود، سود کشاورزی بیشتر شده و نخبگان نیز به سمت کشاورزی می‌آیند و ضرر و مشکلاتی کمتری به وجود می‌آورد.

وی افزود: در بخش کشاورزی، عدم تناسب سهم اشتغال و ارزش افزوده آن وجود دارد. به این معنی که ۴۰ درصد اشتغال داریم، اما تنها ۱۶ درصد ارزش افزوده ایجاد می‌شود. در نتیجه، باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای در این زمینه داشته باشیم.

وی گفت: یکپارچه‌سازی اراضی و توسعه تعاونی‌های کشاورزی در استان مورد توجه قرار گیرد و همچنین کشت گلخانه‌ای و فناوری‌های نوین بیشتر شود. تسهیلات ما بیشتر به سمت کشت‌های گلخانه‌ای رفته است و باید از خام‌فروشی مواد و محصولات کشاورزی که ارزش افزوده ایجاد می‌کنند، جلوگیری شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان گفت: سرشماری سال آتی براساس پلاک‌های منازل صورت می‌گیرد. باید پلاک‌کوبی باقی‌مانده سریع‌تر انجام شود.

۱۰ درصد از ارزش افزوده مالیاتی بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تقسیم می‌شود، ولی اغلب اعلام می‌کنند جمعیت‌شان بیشتر از آن‌چه در آماردرج شده است.

سند آمایش استان در شورای کشوری تصویب شده و برای ۱۲ شهرستان مصوب و برای ۵ شهرستان در دست اقدام است. امیدواریم تمام شهرستان‌ها دارای سند آمایش باشند.

۳۰ منظومه برای روستا‌ها داریم که برای ۱۶۶۶ روستا نیز سند توسعه و اشتغال تدوین کرده‌ایم و برنامه‌هایی برای آنها داریم.

وحیدی اظهار کرد: سند تحرک‌بخشی توسعه استان که با نام "کرمان برفراز" قریب به ۳۸۰ پروژه مهم و پیشران را تصویب کرده‌ایم. نکته مهم این است که سند کرمان برفراز منطبق بر برنامه هفتم توسعه است و این پروژه‌ها توسط دستگاه‌ها در حال انجام است و نحوه اجرای آن مرتب توسط شورای برنامه‌ریزی استان رصد می‌شود.

وی بیان کرد: مهم‌ترین هدفی که در کرمان برفراز در نظر گرفته‌ایم، فعال‌سازی بخش خصوصی به عنوان موتور اصلی تحرک‌بخشی است. در برنامه قبلی بر بخش دولتی تکیه داشتیم، اما در این برنامه فعال‌تر کردن بخش خصوصی مدنظر است.

وحیدی بیان کرد: کمبود نیروی انسانی ماهر داریم که در این سند، مهارت‌آموزی را در اولویت قرار داده‌ایم و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای نیز مدنظر است.

وی گفت: هر بخش از این سند در اختیار دستگاه مرتبط برای اجرا قرار داده‌ایم که در دست اجراست و تمام اقدامات استان منطبق بر همین سند است و تیمی نیز نظارت می‌کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت: نرخ بیکاری ما از کشور همیشه بالاتر بود، اما اکنون نرخ بیکاری ۶.۸ درصد است که وضعیت مناسبی نسبت به ۷.۲ درصد در کشور داریم.

وی افزود: کمبود نیروی انسانی به ویژه در بخش صنعت و معدن داریم. همچنین نرخ مشارکت ما پایین بود، اما اکنون به ۴۰ درصد رسیده است. خوشبختانه با توجه به وضعیت کسب و کار، در حال نزدیک شدن [به میانگین کشوری] هستیم.

وی گفت: نرخ تورم ماهانه در مهرماه جاری ۳۷.۶ درصد بوده که در کشور ۳۸.۹ درصد بوده و بین ۵ استان با کمترین نرخ تورم هستیم و این کاهش تورم اتفاقی نبوده است.

در کنار سند تحرک‌بخشی استان، شورای تحول اداری مصوب شده و سندی تحت نام نظام اداری استان رونمایی می‌شود که بر پایه ظرفیت‌های بومی و استانی است و هدف آن افزایش رضایتمندی ارباب رجوع دستگاه‌های اجرایی است.

وی تصریح کرد: اصلاح روش‌های انجام کار بهتر شده و خدمات دستگاه‌ها بهبود یافته است. دستگاه‌ها ۲۲۵۰ خدمت به مردم ارائه می‌دهند که ۲۰۰ خدمت، گران‌قیمت [برای] ارباب رجوع و مرتبط با فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری است و قرار است فرایندشان اصلاح و کوتاه‌تر شود که ۴۰ مورد مرتبط با بهبود فضای کسب و کار استان است.

ساماندهی فضاهای اداری از طریق مولدسازی در حال انجام است

کار خیلی خوبی در استان کرمان انجام شد و چهار مجتمع اداری در انار، نرماشیر، رابر و فاریاب افتتاح می‌شود که بین ۸ تا ۱۲ دستگاه اجرایی در آن مستقر می‌شوند.

وحیدی تاکید کرد: هدف ما از همایش‌های بهره‌وری که به زودی در استان برگزار می‌شود، گردهم آمدن مدیران دستگاه‌ها و دانشگاهیان است. ما در سه سال گذشته ۱۲ هزار نفر بازنشسته داشتیم و ۳ هزار مجوز [استخدام] به ما داده شد و تعداد نیروی انسانی ما به شدت کاهش می‌یابد. ۹۴ هزار شاغل در ۷۰ دستگاه اجرایی مشغول فعالیت هستند. برنامه ما آموزش و ارتقا سطح دانش و جانشین‌پروری برای همه دستگاه‌های اجرایی است. در کنار آن، مدیریت دانش را با استفاده از تجربیات بازنشسته‌ها اجرا خواهیم کرد.

برگشت حقوق دولتی از ۴ درصد امسال به ۱۵ درصد افزایش یافت. تا این لحظه از این مبلغ ابلاغی، ۱۶۰۶ میلیارد تومان به ما در بازه ۶ ماهه داده شده است. سال قبل این حقوق دولتی برگشتی به استان ۱۲۵۴ میلیارد تومان بود.

کرمان با توجه به ارزش افزوده معدن، حدود ۵۰ درصد ارزش افزوده متعلق به معادن کرمان است و ۴ همت سهم ما از حقوق دولتی برگشتی به استان است که به این تناسب تا این لحظه ۱۱ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن‌مان را گرفتیم و به خزانه دادیم.

وضعیت راه‌های استان در مقایسه با قبل فعال‌تر شده است. امیدواریم با تحقق این حقوق دولتی بتوانیم به راه و بهداشت و درمان کمک کنیم. اعتبار حقوق دولتی هیچ ارتباطی به اعتبارات کشور ندارد و ۴ هزار میلیارد تومان علاوه بر اعتبارات قبلی‌مان است که می‌توانیم به پروژه‌هایمان بدهیم.

وزارت جهاد کشاورزی ۱۶ دستگاه مستقل دارد که ساختار در حال اصلاح است

درباره مسئولیت‌های اجتماعی، ما از معادن‌مان حقوق دولتی، خسارت صنایع که ۱ درصد ارزش افزوده است، پولی که تحت نام مسئولیت‌های اجتماعی گرفته می‌شود در حوزه زیرساختی یا مسائل اجتماعی هزینه می‌کنیم که در شورای استانی درباره آن بحث و بررسی می‌شود.