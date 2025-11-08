باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ساعت هوشمند جدید شرکت شیائومی با نام "ردمی واچ ۶" با طراحی شیک ساخته شده از پلاستیک، آلومینیوم و شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش، دارای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار تا استانداردهای 5 ATM است و ابعاد آن ۴۶.۵ در ۴۰ در ۹.۹ میلیمتر و وزن آن ۳۱ گرم است. کاربران میتوانند آن را هنگام شنا و غواصی تا عمق ۵۰ متر بپوشند.
این ساعت دارای یک صفحه نمایش مستطیلی ۲.۱ اینچی AMOLED با وضوح ۴۳۲ در ۵۱۴ پیکسل و تراکم پیکسلی تقریباً ۳۲۴ پیکسل در اینچ است. صفحه نمایش توسط شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش محافظت میشود.
این ساعت با سیستم عامل HyperOS 3 اجرا میشود و مجهز به برنامههایی برای نظارت بر فعالیت بدنی روزانه کاربر، بلندگوهایی برای گوش دادن به موسیقی و حسگرهایی برای اندازهگیری ضربان قلب و سطح اکسیژن خون است.
شیائومی همچنین آن را به فناوریهای موقعیتیابی ماهوارهای، قطبنمای الکترونیکی، بلوتوث ۵.۴، تراشه NFC و باتری ۵۵۰ میلیآمپر ساعتی مجهز کرده است. این ساعت در دو رنگ اصلی مشکی و نقرهای با قیمت تقریبی ۷۰ یورو عرضه خواهد شد.
منبع: gsmarena