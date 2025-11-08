شیائومی از ساعت هوشمند جدید خود رونمایی کرده است که به زودی با قیمتی رقابتی در بازار‌های جهانی عرضه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ساعت هوشمند جدید شرکت شیائومی با نام "ردمی واچ ۶" با طراحی شیک ساخته شده از پلاستیک، آلومینیوم و شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش، دارای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار تا استاندارد‌های 5 ATM است و ابعاد آن ۴۶.۵ در ۴۰ در ۹.۹ میلی‌متر و وزن آن ۳۱ گرم است. کاربران می‌توانند آن را هنگام شنا و غواصی تا عمق ۵۰ متر بپوشند.

این ساعت دارای یک صفحه نمایش مستطیلی ۲.۱ اینچی AMOLED با وضوح ۴۳۲ در ۵۱۴ پیکسل و تراکم پیکسلی تقریباً ۳۲۴ پیکسل در اینچ است. صفحه نمایش توسط شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش محافظت می‌شود.

این ساعت با سیستم عامل HyperOS 3 اجرا می‌شود و مجهز به برنامه‌هایی برای نظارت بر فعالیت بدنی روزانه کاربر، بلندگو‌هایی برای گوش دادن به موسیقی و حسگر‌هایی برای اندازه‌گیری ضربان قلب و سطح اکسیژن خون است.

شیائومی همچنین آن را به فناوری‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای، قطب‌نمای الکترونیکی، بلوتوث ۵.۴، تراشه NFC و باتری ۵۵۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز کرده است. این ساعت در دو رنگ اصلی مشکی و نقره‌ای با قیمت تقریبی ۷۰ یورو عرضه خواهد شد.

منبع: gsmarena

برچسب ها: شیائومی ، ساعت هوشمند ، ردمی ، اپل واچ
قابلیت ساعت هوشمند جان بیمار مبتلا به تومور را نجات داد
شرکت «اپل» از سری جدید ساعت‌های هوشمند خود رونمایی کرد
دستگاه سنجش ضربان قلب اپل واچ یک زن را از مرگ نجات داد
