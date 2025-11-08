تاریخ پرتاب موشک «نیو گلن» برای پرتاب دو ماهواره باهدف مطالعه جو مریخ اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، تاریخ پرتاب موشک نیو گلن خود را که حامل دو ماهواره برای مطالعه جو مریخ است، اعلام کرد.

در بیانیه‌ای از سوی این دانشگاه آمده است: در تاریخ ۹ نوامبر، موشک نیو گلن به همراه دو ماهواره برای مطالعه جو مریخ پرتاب خواهد شد. این پرتاب از کیپ کاناورال در فلوریدا به عنوان بخشی از ماموریت ESCAPADE انجام خواهد شد.

هدف ماموریت ESCAPADE بررسی تعامل باد خورشیدی با جو مریخ است که باعث می‌شود پوشش گازی سیاره به فضا جریان یابد، نقشه‌ای به‌روز شده از مگنتوسفر باقیمانده مریخ ایجاد کند و مسیر پرواز جدیدی را به سمت این سیاره آزمایش کند.  

در سپتامبر ۲۰۲۴، اسپیس‌نیوز گزارش داد که ناسا تصمیم گرفته است ماموریت ESCAPADE را که قرار بود همزمان با اولین پرتاب آزمایشی موشک مذکور باشد، به تعویق بیندازد. در اوت گذشته، آرس‌تکنیکا نیز گزارش داد که راکت لب ساخت دو ماهواره مورد استفاده در این ماموریت را به پایان رسانده است.

شایان ذکر است که موشک نیو گلن یک موشک سنگین قابل استفاده مجدد است که توسط بلو اوریجین برای رقابت با موشک‌های فالکون ۹ و استارشیپ اسپیس‌اکس توسعه داده شده است. این موشک ۹۸ متر طول و ۷ متر قطر دارد و برای حمل بار‌های تا ۴۵ تن به مدار پایین زمین طراحی شده است. اولین پرتاب این موشک ژانویه گذشته انجام شد.

منبع: Lenta.ru

