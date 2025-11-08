باشگاه خبرنگاران جوان، فاطمه کربلایی - جمال رحیمیان، دبیر چهاردهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد: «این رویداد از نخستین سالگرد زلزله بم آغاز شد و هدف اصلی آن ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری و تقویت حس مسئولیت اجتماعی در میان اقشار مختلف مردم، بهویژه جوانان و دانشجویان است. این آیین تاکنون در سیزده دوره برگزار شده و امسال چهاردهمین دوره آن برگزار خواهد شد.»
رحیمیان افزود: در این رویداد مجموعهای از دستگاهها از جمله وزارت بهداشت، وزارت علوم، سازمان انتقال خون، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان نظام پزشکی، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای مرتبط با دبیرخانه همکاری دارند. این دستگاهها طی فرایندی حدود چهارماهه به بررسی و راستیآزمایی پرونده نامزدهای معرفیشده از سوی سازمانها یا افراد خوداظهار میپردازند. در نهایت، کمیته انتخاب «دانشجوی فداکار» ۳۷ مورد را بهعنوان برگزیده نهایی انتخاب کرده است.
دبیر آیین با اشاره به مصادیق فداکاری گفت: «بر اساس آییننامه، هفت حوزه فداکاری شامل ایثار در دفاع از تمامیت ارضی و آرمانهای انقلاب اسلامی، اهدای عضو و خون، فعالیت در حوزه امداد و نجات حوادث طبیعی و غیرطبیعی، مشارکت در محرومیتزدایی، مقابله با آسیبهای اجتماعی، فعالیتهای توانبخشی و حفاظت از محیطزیست مورد توجه قرار میگیرد.»
وی افزود: «با وجود پایان مهلت فراخوان پیش از دفاع مقدس ۱۲روزه، این مهلت تمدید شد تا بتوان از دانشجویانی که در جریان این نبرد فعالیت برجستهای داشتند نیز تقدیر شود.»
رحیمیان ادامه داد: «به پاس قدردانی از شهدای دانشمند هستهای، لوح تقدیر نمادین و تندیس ویژه به وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت بهداشت اهدا خواهد شد. همچنین بهمنظور پاسداشت ایثارگری نیروهای هوافضا و پدافند هوایی، تندیس و لوح تقدیر ویژهای به نمایندگان این دو نیرو تقدیم میشود.»
وی درباره جزئیات برگزیدگان توضیح داد: «از مجموع ۳۷ برگزیده، ۲۶ نفر دانشجوی فداکار، هفت گروه دانشجویی فداکار و چهار شخصیت غیردانشجو هستند. در میان آنان، ۲۲ نفر از دانشگاههای دولتی، ۱۱ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی و چهار نفر غیر دانشجو انتخاب شدهاند. همچنین ۷ نفر از برگزیدگان از رشتههای علوم پزشکی و ۳۰ نفر از رشتههای غیرپزشکی هستند. از نظر جغرافیایی، هشت نفر از برگزیدگان از دانشگاههای تهران و ۲۹ نفر از دانشگاههای شهرستانها هستند. در میان افراد منتخب، ۱۷ نفر دانشجوی آقا، ۹ نفر دانشجوی خانم و هفت گروه دانشجویی فداکار حضور دارند.»
رحیمیان درباره جوایز گفت: «تندیس جشنواره که نماد اصلی این آیین محسوب میشود، به همراه لوح تقدیر امضاشده از سوی بالاترین مقام سازمانهای همکار و جهاد دانشگاهی و نیز هدیهای مالی به برگزیدگان اهدا خواهد شد.»
وی تأکید کرد: «تندیس ملی فداکاری در طول سالهای برگزاری، جایگاه ویژهای در میان دانشجویان دغدغهمند و ایثارگر کشور یافته و به نمادی از مسئولیتپذیری و ازخودگذشتگی نسل جوان تبدیل شده است.»