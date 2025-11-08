رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ایران گفت: کشور ما رتبه چهارم در زمینه تولید علم در حوزه طب سنتی در دنیا را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - روشنک مکبری نژاد رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نشست خبری دومین کنگره طب سنتی گفت: محورهای دومین کنگره طب سنتی استفاده از ظرفیت طب سنتی مانند پزشکی فرد محور، آشپزی طبی و داروهای سنتی و نسخه نویسی و تجویز منطقی داروهای ایرانی همچنین گردشگری طب ایرانی و سنتی است.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اهداف برگزاری کنگره استفاده از ظرفیت گیاهان دارویی است، ایران در تجارت جهانی برای گیاهان دارویی سهم بسیار کمی دارد، علیرغم اینکه ۸ هزار گونه گیاهی در کشور وجود دارد سهم ایران از تجارت جهانی گیاهان دارویی بسیار کم است.

مکبری نژاد تصریح کرد: کشورهای پیشرو در حوزه گیاهان دارویی چین، هند و اروپایی ها هستند.

وی تاکید کرد: برگزاری کنگره با هدف ارتقای حوزه طب سنتی است و مهم ترین هدف توسعه منطقی مکتب طب سنتی است.  ایران در زمینه تولید علم در حوزه طب سنتی رتبه چهارم را دارد.اکنون ۹۰ درصد از زعفران دنیا را ایران تامین می کند و ۸۷ درصد گل محمدی جهان توسط ایران تولید می شود. 

در ادامه مراسم، حسین رضا زاده دبیر علمی دومین کنگره طب سنتی گفت: کشور چین در زمینه تولید داروهای تزریقی گیاهی در دنیا پیشرو است. 

به گفته وی داروهای گیاهی بر اساس فناوری های نانو دارویی تولید و وارد بازار کشور شده است. داروهای نانو دارویی تولیدی در ایران برای بیماری های مفاصل در بازار موجود است. 

وی تاکید کرد: داروهای سنتی نقش موثری در بهبودی بیماران صعب العلاج پس از انجام درمان دارند و با هدف کاهش عوارض در بازار موجود هستند و بکار گرفته می شوند.

در ادامه آزاده زارعی ،دبیر اجرایی طب سنتی با اشاره به اهمیت سبک زندگی و تغذیه در باروری،گفت: در این کنگره در مورد موضوع داروها و غذاهای موثر در ذخیره تخمدان بحث و تبادل نظر می شود.

وی ادامه داد: گیاهانی داریم که به عنوان درمان در حوزه ناباروری استفاده می شوند،البته مواد غذایی و گیاهان دارویی هم هستند که باعث ناباروری می شوند. درصورتی که میزان زیاد گیاهان دارویی استفاده شود برای بدن عارضه به دنبال خواهد داشت.

زارعی گفت: این کنگره از روز چهارشنبه ۲۱ لغایت ۲۳ آبان برگزار می شود.

