باشگاه خبرنگاران جوان ـ بسته آموزشی «از ایرانمان دفاع میکنیم» برای دانشآموزان دوره متوسطه دوم با هدف تقویت هویت ملی، شناخت تاریخ معاصر و مهارتهای دفاعی و اجتماعی تدوین شده است. این بسته، هر درس خود را با درسهای مختلف کتابهای درسی تطبیق داده تا دانشآموزان در کنار مطالعه محتوای بسته، درک جامعتری از مفاهیم درسی داشته باشند.
ارتباط درسها با کتابهای درسی دوره متوسطه دوم به تفکیک پایه و درس به شرح زیر است:
درس «منطقه ما»
پایه دهم: جغرافیای ایران
پایه یازدهم: تاریخ معاصر
پایه دوازدهم: هویت اجتماعی
درس «آنها»
پایه دهم: آمادگی دفاعی – جغرافیای ایران
پایه یازدهم: تاریخ معاصر
پایه دوازدهم: هویت اجتماعی
درس «آوردگاه ما و آنها»
پایه دهم: آمادگی دفاعی
پایه یازدهم: تفکر و سواد رسانهای
پایه دوازدهم: آمادگی دفاعی
درس «ایران ما»
پایه دهم: جغرافیای ایران – فارسی ۱
پایه یازدهم: تاریخ معاصر – فارسی ۲
پایه دوازدهم: هویت اجتماعی – فارسی ۳
درس «مدرسه ما»
پایه دهم: آمادگی دفاعی
پایه یازدهم: دین و زندگی ۲– تاریخ معاصر
پایه دوازدهم: آمادگی دفاعی – هویت اجتماعی – سلامت و بهداشت
درس «هنر ما»
پایه دهم: هنر – فارسی ۱
پایه یازدهم: هنر – فارسی ۲
پایه دوازدهم: هویت اجتماعی
درس «فناوری ما»
پایه دهم: آمادگی دفاعی
پایه یازدهم: تاریخ معاصر
پایه دوازدهم: آمادگی دفاعی
درس «دفاع ما»
پایه دهم: دین و زندگی ۱– آمادگی دفاعی
پایه یازدهم: دین و زندگی ۲– تاریخ معاصر
پایه دوازدهم: دین و زندگی ۳ – آمادگی دفاعی
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی تأکید کرده است که این جداول، معلمان را در برنامهریزی و اجرای بسته آموزشی «از ایرانمان دفاع میکنیم» یاری میکند و زمینهساز بهرهمندی حداکثری دانشآموزان از این محتوای تربیتی و آموزشی خواهد بود.
منبع:روابط عمومی و امور بینالملل سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی